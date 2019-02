Apdh lleva al Supremo el acuerdo para adecuar instalaciones militares de Motril para inmigrantes

Cuartel de Aviación de Motril

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 5 de octubre del año pasado sobre la declaración de emergencia de una serie de obras para la adecuación de las antiguas dependencias del acuartelamiento militar EVA-9 de Motril (Granada) para el alojamiento de inmigrantes.El recurso ha sido admitido a trámite por el Supremo, según consta en una diligencia de ordenación consultada por Europa Press, en la que se requiere al Ministerio del Interior a que en el plazo de veinte días remita el expediente administrativo correspondiente.El colectivo recuerda en una nota que los primeros trabajos de adecuación de las antiguas instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) comenzaron a ejecutarse entre los meses de abril y mayo, aunque fueron paralizadas por el Ayuntamiento de Motril sin que se hayan retomado hasta el momento.Mantienen pese a ello que la declaración de emergencia de este proyecto, que se presupuestó en más de tres millones de euros y el colectivo califica de Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE), es contraria a la ley porque "ni respondía a una situación de emergencia ni se hizo siguiendo el procedimiento marcado".La delegación de Apdha en Granada interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra el referido acuerdo solicitando "la nulidad de pleno derecho de las actuaciones llevadas a cabo" y que fue admitido a trámite por el alto tribunal el pasado 28 de enero. En este momento están esperando el expediente administrativo del caso.Por otra parte, la asociación Motril Acoge ha convocado para este viernes 1 de marzo un "círculo de silencio" para mostrar su rechazo a los centros de internamiento de extranjeros (CIE), por entender que son "cárceles" en las que se encierren a personas que no han cometido ningún crimen, y para reclamar "una acogida digna y unas vías seguras".La convocatoria tendrá lugar a las 19,00 horas en la plaza de la Aurora, en el marco de los actos que se vienen celebrando mensualmente por este asunto, según ha informado a Europa Press la presidenta de Motril Acoge, Carmen Cano. El colectivo reclama que no se produzcan "más muertes en el mar", se garantice una entrada segura y no se realicen "más devoluciones en caliente".--EUROPA PRESS--