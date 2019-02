Antonio Granados (PP) deja el Ayuntamiento tras ser nombrado delegado de Fomento y Cultura

El portavoz adjunto del Grupo Municipal del PP, Antonio Granados

El hasta ahora edil del PP en el Ayuntamiento de Granada Antonio Granados presentará la renuncia oficial a su acta de concejal este miércoles después de que el Consejo de Gobierno andaluz lo haya nombrado delegado territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta en la provincia. El siguiente en la lista del PP en el Consistorio de la capital es Jorge Saavedra.La nómina de los nuevos delegados territoriales de la Junta en Granada está compuesta también por María José Martín --Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible-- e Indalecio Sánchez-Montesinos --Salud y Familias--, en las consejerías dirigidas por el PP; y por Elisa Isabel Fernández-Vivancos --Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local--, Virginia Fernández --Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad-- y Antonio Jesús Castillo --Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación--, en los departamentos de Cs.Según ha avanzado Antonio Granados a Europa Press, afronta su responsabilidad como nuevo delegado de Fomento y Cultura de la Junta en Granada "con mucha ilusión" y con el compromiso "de dejarse la piel" por la provincia.Granados ya se ha puesto en contacto con el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García, para "empezar a trabajar desde ya" y se ha mostrado "ilusionado" de formar parte del primer Ejecutivo no socialista en Andalucía, agradeciendo la confianza depositada en él para este cargo.Presentará la renuncia oficial a su acta de concejal este miércoles, aunque ya ha se lo ha comunicado a la Secretaría del Ayuntamiento, donde no tiene dedicación exclusiva, y está previsto que sea sustituido por el que ya fuera concejal por el PP Jorge Saavedra.Granados, nacido en 1971 en Granada, es licenciado en Derecho, y letrado en ejercicio perteneciente al Colegio de Abogados de Granada. Ha sido diputado provincial por este partido durante ocho años, siendo portavoz del Grupo popular en la Diputación durante cuatro años, y, previamente, jefe de gabinete de la Subdelegación del Gobierno en Granada.La hasta ahora senadora del PP María José Martín es la nueva delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible de la Junta en Granada. Nacida en Baza, en 1975, será sustituida en el Senado por Luis Carrasco, su suplente en la lista popular por la provincia en las últimas generales.Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, y profesora de Educación Secundaria desde 2002, y ha ejercido también hasta la fecha como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Baza.Indalecio Sánchez-Montesinos es el nuevo delegado territorial de Salud y Familias de la Junta en Granada. Nacido en Almería en 1958, es licenciado en Medicina y Cirugía y en Farmacia por la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada (UGR), donde fue decano y es catedrático del Departamento de Anatomía y Embriología Humana. Es también profesor asociado en el Department of Cell Biology de la Medical School de la Georgetown University en Washington desde 2007.En cuanto a los nombramientos de las consejerías dirigidas por Cs, Elisa Isabel Fernández-Vivancos es la nueva delegada territorial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta en Granada.Licenciada en Derecho, es letrada jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en la provincia en excedencia. En la actualidad, es letrada en ejercicio por el Colegio de Abogados de Granada y colaboradora del despacho Ramón y Cajal Abogados con sede en Madrid, Barcelona y Zaragoza.Es profesora colaboradora del Instituto andaluz de Administración Pública en el que ha impartido numerosos cursos además de ejercer de tutora y evaluadora. Ha colaborado con organismos colegiados del estado como el Patronato de la Alhambra y Generalife, el Parque de las Ciencias y agencias y empresas públicas de la Junta de Andalucía.Virginia Fernández ha sido nombrada delegada territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta en Granada. Nacida en la ciudad de la Alhambra en 1978, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la UGR, en la que, desde el año 2003, es profesora del Departamento de Administración de Negocios de la Facultad de Economía y Negocios.El nuevo delegado de de Educación y Deporte e Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Granada es Antonio Jesús Castillo. Diplomado en Magisterio en Educación Infantil y Primaria en la Universidad de Granada, posee además la licenciatura en Pedagogía por la Universidad a Distancia.Funcionario del Cuerpo de Profesores desde el año 1992, cuenta con una larga trayectoria de 29 años, y ha sido maestro de Educación Física y de Audición y Lenguaje en distintos centros de Granada, tanto en Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, en éste último dentro del ciclo de Automoción.En la actualidad trabaja en el centro de Infantil y Primaria Sierra Nevada de Güejar Sierra, en el área metropolitana granadina, y es delegado sindical en el CSIF, habiendo formado parte del grupo de coordinación sindical autonómica de Andalucía.NOMBRAMIENTOS GRANADINOSOtros nombramientos del Consejo de Gobierno andaluz este martes que están vinculados a Granada son, entre otros, los de la nueva directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, Beatriz Barranco, nacida en Loja, en el Poniente de la provincia, en 1968.La directora general de Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, María de Nova, nació en Motril, en la costa, en 1970, y el secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Alberto Sánchez, en Granada en 1976. Desde julio de 2015 desempeñaba este cargo en Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.Carmen Cristina de Toro (Granada, 1971), es la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Daniel Salvatierra (Granada, 1985) es el director general de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, y Enrique Manuel Catalina (Granada, 1968), director general de Carreteras.--EUROPA PRESS--