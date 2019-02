Jornadas sobre nuevas medidas para autónomos

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha pedido este lunes a los partidos que, tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, recuperen el espíritu de la Transición y "que no se pongan cordones sanitarios" para la creación de riqueza y empleo.En declaraciones a los medios con motivo de su participación en unas jornadas sobre novedades legislativas para el colectivo de autónomos, en la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Lorenzo Amor ha aseverado que es necesario un "Gobierno fuerte salido de las urnas, independientemente del signo" político que tenga.Según el presidente de ATA, en un "momento complejo" y "de incertidumbre", España tiene que "afrontar medidas" para generar empleo, actividad económica y bienestar social, asegurando el cumplimiento del déficit, y con unos Presupuestos Generales del Estado, que están prorrogados. A su parecer, es necesario para ello "remar en la misma dirección".En esta conferencia, organizada por la Delegación Provincial de Activa Mutua en Granada, con el Colegio Profesional de Economistas, Amor ha explicado que, desde el uno de enero, han entrado en vigor medidas de protección social para los autónomos por "una pequeña cuota más", que repercuten positivamente en mujeres o personas con enfermedades oncológicas, entre otras.Son novedades legislativas que repercuten en el colectivo de autónomos a resultas del Real Decreto-Ley 28/2018 para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo; en donde se otorga más protección social a los autónomos como consecuencia de la aproximación del colectivo al Régimen General de la Seguridad Social.En la mesa han participado también el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y de la CGE, Gerardo Cuerva, el director provincial de Activa Mutua, Cecilio Hurtado, y el decano del Colegio Profesional de Economistas de Granada, José María Escudero.Estas medidas constituyen "un paso importante", si bien, según ha proseguido el presidente de ATA, "tenemos muchas cosas pendientes" para que, por ejemplo, "aquellos autónomos que no llegan al salario mínimo" no tengan que cotizar 300 euros al mes, y "seguir eliminando trabas", así como fomentar el emprendimiento, sobre todo en el ámbito rural.GOBIERNO ANDALUZEn clave andaluza, Lorenzo Amor ha subrayado que lo importante es que el Gobierno andaluz haya "apostado por los autónomos y los emprendedores como una forma de generar empleo y actividad económica". Así, se ha congratulado de la próxima ampliación de la tarifa plana de 24 euros."Nosotros nos hemos puesto a disposición del Gobierno andaluz" en una comunidad que ahora mismo es la que más crecimiento está teniendo de los autónomos en España, de tal modo que siga "siendo ese baluarte", ha concluido Amor.--EUROPA PRESS--