Actrices se convierten en mujeres ilustres de la historia en una exposición por el Día de la Mujer

La Diputación de Granada acoge desde este miércoles la exposición fotográfica 'En otra piel' realizada por la Asociación de Teatro Novo Arte de Cenes de la Vega, en la que varias actrices se convierten, a través de caracterización, en mujeres ilustres de la historia universal.En el marco de las actividades y reivindicaciones del Día Internacional de las Mujeres y bajo el lema 'toda mujer puede ser lo que quiera ser y quien quiera ser', las actrices se han fotografiado poniéndose en la piel de personajes históricos como Carmen Alborch, Teresa de Calcuta, Eva Perón, María Callas, Coco Chanel o Indira Gandhi.La diputada de Igualdad y Juventud, Irene Justo, que ha visitado esta muestra junto al alcalde de Cenes, Juan Ramón Castellón, y a las actrices de la asociación, ha recordado que los derechos que se han adquirido "hay que agradecérselos a mujeres que han luchado, trabajado y reivindicado a lo largo de la historia, en épocas en las que las mujeres no tenían ni voz ni voto"."Es nuestra obligación recordar y visibilizar ese trabajo", ha insistido la diputada, y ha subrayado que "no se puede bajar la guardia porque el trayecto de la conquista de derechos no ha sido lineal, sino que han existido momentos de mayor libertad, seguidos de épocas de recesión".La muestra está expuesta en el patio del salón de pleno de la Diputación y después se trasladará al Centro Socio Cultural Carlos Cano, donde estará abierta al público durante el mes de marzo.--EUROPA PRESS--