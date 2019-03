Activan este viernes el dispositivo especial de seguridad por la fiesta del Dragón en Santa Fe

Un dispositivo especial de seguridad se activará este viernes en el entorno del paraje de Aguas Calientes de Santa Fe (Granada) con motivo de la fiesta del Dragón, dado que se espera que sea este fin de semana cuando acuda más gente a la llamada de la comunidad hippie para festejar la entrada de la primavera.Hasta el momento no se han producido altercados y, según los datos que maneja la Policía Local del municipio, este jueves por la mañana no había en la zona más de 200 personas y unos 70 vehículos.Para el alcalde de la localidad, Manuel Gil, este descenso de participantes, que ya se produjo también el año pasado, es una "buena noticia" pues esta fiesta en las termas "no está autorizada" y "no gusta" entre los vecinos por los problemas de ruidos, las molestias y la acumulación de basura que genera.El regidor ha explicado a Europa Press que la Policía Local lleva bastantes días con controles diarios en la zona ante la llegada de las primeras personas y será a partir de este viernes cuando se refuerce el operativo con el apoyo de la Guardia Civil.Habrá más de medio centenar de agentes trasladados de Sevilla del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), que se unirán a las patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Cinológico, la Unidad de Intervención y la Agrupación de Tráfico, esta última para el control de todo lo relacionado con la seguridad vial.Aunque los terrenos pertenecen a una entidad privada y el Ayuntamiento no tiene plena libertad para actuar, ni la fiesta ni la acampada como tal están autorizadas y velará por que se cumplan las ordenanzas municipales respecto al consumo de alcohol, instalación de aparatos de música y venta de comida, entre otros asuntos. También se controlará el acceso de personas hacia este paraje y la posesión, venta y consumo de drogas, como en ediciones anteriores.--EUROPA PRESS--