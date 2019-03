A juicio este viernes un acusado que se enfrenta a 12 años por estrellar un vaso a otro en un ojo

Real Chancillería de Granada

La Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene previsto enjuiciar este viernes a un hombre para el que la Fiscalía ha pedido doce años de prisión acusado de agredir a otro en una discoteca de Castell de Ferro, en la costa de Granada, donde le atacó por la espalda y con gran violencia le rompió un vaso en el rostro provocándole la pérdida de un ojo.Los hechos se produjeron el 21 de noviembre de 2010 en la discoteca 'El Molino', situada en la carretera de Málaga, donde esta persona, identificada como Jaime P.M., se encontraba junto a un amigo, Diego José C., que también está procesado en la causa.Sobre las cuatro de la madrugada, ambos se dirigieron a la pista de baile, donde coincidieron con dos hermanos. "Sin mediar palabra", Diego José C. estampó un vaso de cristal en la cara a uno de los hermanos y Jaime P.M. hizo lo propio con el otro.Este último sufrió traumatismos en cráneo y rostro y "el estallido del globo ocular derecho", por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia. Como secuelas, le quedó la "ablación de un globo ocular" y dos cicatrices que le producen un perjuicio estético importante", según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.Ya en el exterior, los dos acusados se encontraron con un tercer hombre, también procesado en esta causa, que les instó a marcharse. No obstante, Diego José C. reaccionó propinándole un puñetazo al tiempo que le amenazaba con que le iba a "rajar", lo que acabó desencadenando una pelea entre ambos.Diego José C. abandonó el local junto al otro acusado, pero regresó una hora después con un cuchillo jamonero de 20 centímetros de hoja con el que se abalanzó hacia el tercer acusado, presumiblemente un portero, logrando herirle en una mano.La Fiscalía atribuye a Jaime P.M. un delito de lesiones con alevosía y pide para él doce años de prisión y prohibición de residir en Castell de Ferro, comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros por un periodo de 20 años respecto a la persona a la que agredió provocándole la pérdida de un ojoA su acompañante, Diego José C., el fiscal le acusa de un delito de lesiones y de una falta de lesiones por los que pide cinco años de prisión para él y prohibición de residir en Castell de Ferro, comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la persona a la que pegó. El tercer procesado está acusado de otro delito de lesiones por el que la Fiscalía pide para él un año de prisión.--EUROPA PRESS--