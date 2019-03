Ybarra deja la planta de Córdoba y se lleva a su fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) la producción de salsas Musa

Ybarra deja la planta de Córdoba y se lleva a su fábrica de Dos Herman

El Grupo Ybarra, con el fin de cumplir con los "altos estándares de calidad" que le permiten vender sus aceites, salsas y otros productos alimentarios en todo el mundo, ha decidido dejar la planta que tiene alquilada en Córdoba, cuya maquinaria está obsoleta, y trasladar a su nueva fábrica de Dos Hermanas (Sevilla) toda la producción de mayonesas y salsas Musa, marca ésta que adquirió a Dcoop y que piensa mantener.Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del grupo alimentario hispalense, precisando que el proceso de traslado de la producción de Musa, desde la factoría ubicada en la barriada periférica cordobesa de Alcolea a la gran fábrica hispalense que inauguró el Grupo Ybarra el pasado año, ya se ha iniciado y que éste se completará "de forma paulatina".Esta medida, de la que ha informado este miércoles 'ABC', según han destacado desde el Grupo Ybarra, se hacía necesaria porque las instalaciones cordobesas "no cumplen los estándares de producción requeridos, que son muy exigentes, y que sí se cumplen" en la gran factoría de Dos Hermanas, cuyas instalaciones "están preparadas para conseguir las máximas certificaciones de calidad del sector agroalimentario, como son, por ejemplo, el BRC Food (British Retail Consortium) o el IFS Food (International Featured Standards), dos exigentes certificaciones que permiten exportar a cualquier país del mundo y garantizar la máxima calidad a los consumidores".Por lo que respecta al futuro de los 22 trabajadores con los que aún cuenta Ybarra en la planta cordobesa de Alcolea, la empresa y también el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO-Córdoba, Rafael Morales, han asegurado, en declaraciones a Europa Press, que se ha logrado cerrar un acuerdo satisfactorio para ambas partes.Así, según ha detallado Morales, "la empresa ha ofrecido recolocar en su fábrica de Dos Hermanas, con la seguridad de que podrán jubilarse allí, a todos los trabajadores que así lo quisieran, mejorando además, para ello, las ayudas establecidas en estos casos para el traslado y el alquiler de vivienda".En caso de que no querer su recolocación en la factoría hispalense, el Grupo Ybarra ha ofrecido a sus trabajadores cordobeses "la rescisión de sus contratos y su inclusión en una bolsa de empleo, a la que recurrirán las empresas proveedoras de Ybarra radicadas en Córdoba cada vez que precisen más personal para atender un incremento de producción para Ybarra".En base a este acuerdo, según ha indicado el sindicalista, "dos empleados han aceptado ya el traslado a la fábrica de Dos Hermanas, mientras que el resto han optado por la rescisión del contrato", en las condiciones pactadas, debido, según ha explicado Morales, "a la edad próxima a la jubilación, en unos casos, y por motivos personales, en otros".La fábrica del Grupo Ybarra en Dos Hermanas supuso una inversión de más de 40 millones de euros, que dio lugar a un complejo industrial de 37.000 metros cuadrados, que cuenta con 15 líneas de envasado de aceites (vírgenes extra, olivas o girasol), mayonesas y salsas, un centro de I+D+i, y un almacén logístico para unos 20.000 huecos de palet. Además, en ellas se elaboran todos los productos de marcas tan reconocidas como Ybarra y La Masia, y ahora también Musa.Esta marca surgió en 1944 como diversificación de la empresa de madera y aceites de Baldomero Moreno. En 2015 fue adquirida al 100 por 100 por Dcoop (antes Hojiblanca), después de haber estado durante un tiempo compartiendo la propiedad con la familia Moreno. La firma cordobesa no fue capaz de remontar su gran crisis de deuda con un pasivo bancario superior a los diez millones de euros.En 2016, la fabricación de la popular mayonesa se trasladó a la planta de Alcolea, a una nueva sede para optimizar procesos, hasta que la marca fue comprada por Ybarra. Con la integración de Musa y su catálogo de mayonesas y salsas, Grupo Ybarra Alimentación dio un paso más en su configuración como grupo agroalimentario andaluz, representado por marcas líderes con productos de la máxima calidad y con ingredientes 100 por 100 naturales.--EUROPA PRESS--