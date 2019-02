La Merced a su paso por la Puerta del Puente en el Vía Crucis Magno

El presidente provincial de Vox y parlamentario autonómico, Alejandro Hernández, ha pedido este martes al resto de partidos "respeto máximo" a la Semana Santa durante la campaña para las elecciones generales con los actos políticos, carteles y megafonía, porque "hay cosas que deben estar por encima de las siglas".En una nota, ha animado al resto de partidos en Córdoba a sumarse a la iniciativa de VOX de "anteponer el respeto a la Semana Santa a algunas prácticas habituales en campaña como la colocación de cartelería en las calles", de modo que ve "necesario un ejercicio de responsabilidad por parte de los partidos para que este hecho no perjudique a las hermandades y cofradías".Al respecto, ha defendido que "no se puede permitir que las hermandades y cofradías hagan su estación de penitencia en un ambiente electoral, y esto incluye por supuesto actos políticos en el entorno, colocación de cartelería en las inmediaciones de la carrera oficial y en los recorridos procesionales de las diferentes Hermandades y por supuesto, el uso de megafonía para anunciar mítines"."Tenemos la responsabilidad --ha añadido Hernández-- de cuidar y preservar nuestras tradiciones y desde luego, la coincidencia con la campaña electoral no ayuda a preservar el ambiente de recogimiento y respeto que debe reinar en estas fechas tan señaladas para muchos cordobeses".Pero además, ha agregado, "en Córdoba a diferencia de en otros lugares hay que añadir el importante impulso turístico que supone para la ciudad la Semana Santa, máxime ahora que la carrera oficial transcurre por el casco histórico, Patrimonio de la Humanidad". "Este hecho nos obliga a cuidar aún más la imagen que se transmite estos días al turismo que no puede verse empañada por elementos antiestéticos que alteran la imagen habitual de nuestras calles", ha apuntado.Asimismo, desde Vox amplían esta "iniciativa nacional que afecta a la Semana Santa e ir un poco más allá en la ciudad". "Creemos que es muy importante que asumamos el compromiso de proteger la imagen de las Fiestas de Mayo, sobre todo las rutas de los patios y su entorno, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y principal atractivo turístico de Córdoba que también coincide con la campaña electoral, aunque en este caso, de las elecciones municipales y europeas", ha indicado."Es mucho lo que nos jugamos", ha advertido el presidente de Vox Córdoba, quien está "seguro de que los cordobeses no entenderían que el turista se llevara una imagen negativa de la ciudad por el afán meramente electoralista de unos pocos".--EUROPA PRESS--