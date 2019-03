La Junta destaca la necesidad de los inmigrantes para que "las economí

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta, Rogelio Velasco, ha destacado este lunes que los inmigrantes son "personas que se van a necesitar para que las economías de los países europeos continúen funcionando" porque "tienen tasa de fertilidad mayor y vienen en gran volumen".Así lo ha expuesto el consejero en declaraciones a los periodistas en Córdoba, con motivo del IV Congreso Córdoba, ciudad de encuentro y diálogo, bajo el título de 'Migraciones y migrantes en un mundo global', con la presencia de la alcaldesa, Isabel Ambrosio; el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz; el rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, y el rector de la UNIA, José Sánchez Maldonado.En este sentido, el consejero ha dicho que este congreso trata "un tema fundamental ahora y en el futuro", apuntando que "la inmigración de ciudadanos, sobre todo de países africanos hacia los países europeos, va a continuar de una manera incontenible", ante lo cual considera que los países y sociedades occidentales tienen que "llevar a cabo una integración lo más rápida y efectiva posible".A su juicio, "no se puede pretender que con barcos de guerra continuamente surcando el Mediterráneo se vaya a parar esta ola migratoria, sino que hay que controlarla de manera positiva, a través de una educación distinta en las escuelas, que implique mayor tolerancia y mayor aceptación de personas que vienen de otras culturas, incluso de otras civilizaciones".Además, ha señalado que "hay que tornarla de una manera positiva en otro sentido", porque "la falta de nacimientos en los países occidentales va a ir poco a poco generando un gran problema en todos los mercados de trabajo", de ahí que haya resaltado la necesidad de las personas inmigrantes.Mientras, ha hecho un llamamiento a los gobiernos, no solo al de Andalucía que "ya actúa", sino también al Gobierno central, y "al ser un problema de carácter europeo", ha animado a "una mayor coordinación de la administración autonómica y el Gobierno central con el resto de gobiernos europeos para afrontar este problema de una manera positiva y que no desborde las infraestructuras y los medios que se ponen ahora mismo a disposición, porque son muy escasos".Tras insistir en que "esto es un problema europeo y necesita de una solución europea", Velasco ha señalado sobre la parte humanitaria de la llegada de inmigrantes "se necesitan mayores medios de acogida en aquellos puntos en donde sistemáticamente llegan inmigrantes, en la costa sur de España, en Andalucía especialmente", de forma que "se necesita una mayor coordinación y dotación de recursos de la administración autonómica y del Gobierno central", ha abundado, reclamando "mayores recursos para que los medios de acogida sean los adecuados".Preguntado por las presiones desde Vox en este tema, el consejero ha asegurado que "el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no va a admitir presiones de ningún partido para que, por razones humanitarias, entre otras, se trate de manera adecuada a las miles de personas que llegan todos los años a las costas andaluzas y que tienen derecho a la vida, al trabajo y a continuar en esta tierra".ESPACIO DE REFLEXIÓNDesde este lunes, hasta el miércoles 27 de marzo, Córdoba se convierte en espacio de reflexión sobre el fenómeno migratorio con la celebración de este congreso organizado por la UCO, la Universidad Internacional de Andalucía, la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos y el Foro del Mediterráneo con la colaboración, entre otras instituciones, de la Diputación y el Ayuntamiento.Durante la apertura del congreso, el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, ha destacado la necesidad de reflexionar sobre las migraciones y los migrantes, "porque ya hace dos años, problemas que se planteaban en este mismo foro, lejos de solucionarse se han visto agravados y tenemos que abordar desde un punto de vista objetivo y serio estas cuestiones", ha aseverado."La emigración no es un problema nuevo, está presente en toda la historia de la humanidad, pero hoy la cuestión está ligada especialmente al crecimiento del populismo y de opciones políticas extremistas, opciones que magnifican sólo los aspectos supuestamente negativos y no hablan de asuntos positivos y necesarios para el desarrollo económico y social de España y Europa", ha advertido.En este sentido, Ruiz se ha referido a temas como "la economía, el empleo, el crecimiento de las personas que cotizan a la Seguridad Social, el sistema de pensiones y cuestiones que tienen que ver con la pirámide poblacional y la natalidad". "Estos aspectos se obvian y se lanza un mensaje simple que niega que, fuera de la emigración controlada y ordenada, existe un problema real de necesidad que hace que vayan a seguir llegando emigrantes a las costas españolas, andaluzas y europeas", ha expuesto.Igualmente, el presidente de la Diputación ha afirmado que "como sociedad, esto nos va a exigir aplicar soluciones que tienen que ver con la ayuda al desarrollo socioeconómico de esos países para evitar que esa población tenga que buscar un futuro digno y mejor aún a riesgo de su propia vida; tenemos que abordar el problema en toda su complejidad, con objetividad y aportando soluciones reales más allá del populismo"."MÁS IMPRESCINDIBLE QUE NUNCA"Mientras, la alcaldesa ha dicho que ve "preocupante" las posiciones políticas "claramente racistas y xenófobas", de ahí que vea "más imprescindible que nunca abrir este debate" desde una ciudad que "se convirtió en un referente mundial" con aportaciones de "gente que llegaba de todas partes del mundo, trayendo culturas y religiones diferentes, pero sobre todo conocimientos extraordinarios que se han quedado".Por tanto, ha aseverado que "reunir en Córdoba a ponentes de categoría durante tres días convierte a la ciudad en un referente de primer orden en un terreno fundamental para la igualdad", a lo que ha añadido que "las migraciones son uno de los grandes retos que tiene la sociedad actual", admitiendo que "la movilidad de personas genera problemas de todo tipo", pero considera que "es una realidad imparable y absolutamente imprescindible para el futuro de los países desarrollados".A juicio de la alcaldesa, "es una cuestión capital, que se sigue sin tener resuelta", motivo por el que ha subrayado "la importancia" de las reflexiones que se propongan en este congreso.En esta edición, con unos 250 inscritos, el congreso se celebra bajo el lema 'Migraciones y migrantes en un mundo global', ofreciendo desde la mirada de distintos especialistas y protagonistas la realidad de las migraciones en el contexto actual. El congreso cuenta con mesas redondas sobre temas como 'Infancia migrante', 'La frontera Sur española', 'Los protagonistas', 'El relato de las migraciones de nuestro tiempo', etc.En cuanto a las conferencias, corren a cargo de destacadas personalidades como José Pablo Baraybar, del Comité Internacional de la Cruz Roja; Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, o Rubén Anderson, profesor de Oxford y autor del libro 'Ilegality, Inc'.--EUROPA PRESS--