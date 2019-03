Economía.-Junta prevé un impacto del Brexit menor a 500 millones en el

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, quien ha mantenido este lunes en Córdoba su primera reunión con los rectores de las universidades públicas andaluzas, ha anunciado que hará "el mayor esfuerzo" para dotar de los recursos "adecuados" a la I+D en Andalucía, en general, y en las universidades andaluzas, en particular.En declaraciones a los periodistas previas a su reunión con los rectores, Velasco ha dicho que tal esfuerzo tendrá como objetivo que "los recursos con los que se doten a las universidades andaluzas y a los centros de investigación, a los dos, sean adecuados para que las actividades de investigación y de desarrollo estén a la altura de lo que una sociedad moderna y que mira al futuro requiere".A este respecto, el consejero de Universidad ha señalado que "la crisis ha sido muy dura", pues "se han ido recortando recursos en aquellos aspectos que se consideran menos importantes, y uno de ellos han sido las actividades de investigación y desarrollo", mientras que ahora "se trata de coger impulso, una vez que la situación hacendística vaya poco a poco mejorando, y las restricciones que hemos padecido durante los últimos diez años vayan relajándose".La idea, según ha precisado Velasco, es que "los profesores de las universidades andaluzas y los investigadores de los centros de investigación cuenten con mayores recursos para impulsar las actividades de I+D".NO SE SUPRIMIRÁN GRADOSJunto a ello, Velasco, quien ha dicho que el nuevo Gobierno andaluz trabaja ya para que "se reduzca sustancialmente la deuda de las universidades", ha asegurado, por otro lado, que el Ejecutivo de la Junta de Andalucía no va "a suprimir ninguna facultad, ningún grado", siendo diferente que, "después de un análisis que ya ha empezado a llevarse a cabo", se recomiende "que haya algunos grados que tiene sentido que continúen si acuerdan entre más de una universidad".Esto quiere decir, según ha aclarado el consejero, "que sean dos universidades las que acuerden impartir el mismo grado y compartir recursos" para ello, "de manera que sea más eficiente el uso, tanto de las personas, como de las instalaciones", insistiendo Velasco en que "no se va a suprimir ningún grado de toda la oferta actualmente existente".Finalmente y a la pregunta de qué consecuencias puede tener el Brexit para la continuidad del Programa Erasmus en el Reino Unido, Velasco ha opinado que no le afectará "absolutamente en nada", pues da por hecho que se llegará a un "acuerdo final", de aquí al 30 de junio, entre dicho país y la Unión Europea (UE), para que "la desvinculación del Reino Unido con respecto a la UE se haga de una manera ordenada y civilizada", incluyendo aspectos como "la continuidad del Programa Erasmus", algo de lo que no tiene "la menor duda", ya sea "con ese nombre o con otro".--EUROPA PRESS--