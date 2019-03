Córdoba.- Vecinos de Las Jaras lamentan que el Ayuntamiento "no quiere

La Asociación de Vecinos Las Jaras ha lamentado este martes que el Ayuntamiento de Córdoba "no quiere solucionar el problema del agua" en la urbanización, todo ello tras "tres años y medio" diciendo que tienen "razón" los vecinos, con una moción de Ciudadanos, con los estatutos aprobados y "con infinidad de sentencias".En una nota, el colectivo ha recordado que el Consistorio se constituyó poco antes de las vacaciones de 2015 y a su vuelta "presentó lo que serían las líneas generales de actuación ante los problemas y los retos pendientes de Córdoba", de manera que "atrás quedarían las actuaciones del gobierno del PP, que en referencia a Las Jaras no supo o no quiso resolver el problema causado por el Ayuntamiento desde hace casi 25 años".Al respecto, han manifestado que el nuevo gobierno municipal de 2015 trasladó a los vecinos que "el problema de Las Jaras no se entendía como seguía sin resolver", de modo que afirmaban que "no tenía sentido mantener un problema en el que los vecinos tienen razón y hay que darle solución".Sin embargo, han advertido de que "cuatro años después de todas las promesas, nos encontramos ante un retroceso importante", porque "no solo no se ha resuelto nada, sino que además están agravando el problema".Para centrar "el problema de las promesas incumplidas" solo hace falta señalar tres cosas, como que "el equipo de gobierno no quiere cumplir con la Ley que obliga a los ayuntamientos a la prestación de los servicios básicos como el ciclo integral del agua, el alumbrado público, la reparación y limpieza de viales, etcétera", al tiempo que "no quiere aplicar lo acordado por el consejo rector de la Gerencia de Urbanismo el 21 de marzo de 2018".Asimismo, han avisado que "no quiere aceptar las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica sobre vertidos al cauce, asumiendo la titularidad", a la vez que "no quiere ejecutar lo acordado en la moción presentada por Ciudadanos en el Pleno municipal de enero", han remarcado.Igualmente, han apuntado que "el Ayuntamiento conoce que desde 1985 existen sentencias de los tribunales de Justicia que obligan a la prestación de estos servicios básicos, pero no quiere saber nada de ello", a lo que han añadido que "la Ley del Suelo no habla en ningún caso de prestar servicios públicos por parte de los vecinos, solo habla, cuando sea el caso, de la conservación de las obras de urbanización".