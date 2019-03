Córdoba.- Urbanismo pide a Bellido (PP) que "se esté quieto" ante sus

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García (IU), ha pedido este jueves al candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad, José María Bellido, que "se esté quieto" ante sus intenciones anunciadas este miércoles con un plan de reforma del organismo autónomo en caso de gobernar tras las elecciones de mayo.En una rueda de prensa, el también primer teniente de alcalde ha reclamado que "no le den la vuelta que le dieron a la gerencia y no se traigan a un fichaje estrella con sueldo millonario", dado que "hoy la Gerencia de Urbanismo es una consecuencia de Luis Martín y también de Pedro García", ha subrayado.En este sentido, ha indicado que "Bellido sabe perfectamente de lo que habla y tiene que ser consecuente", porque "lleva 20 años y quiere hacer como que nunca ha pasado por el Ayuntamiento", ha comentado.A su juicio, "el problema real del PP es que quieren construir una gran mentira como que la Gerencia de Urbanismo no funciona y expulsa a los empresarios", al tiempo que ha dicho que "sorprende que parece que Bellido llegó el mes pasado al Ayuntamiento", cuando "lleva muchos años y ha estado en el gobierno de la ciudad", ha insistido.En este sentido, ha cuestionado por "cómo dejó el PP la Gerencia, porque se trajeron hasta un súper gerente, que dejó la Gerencia como un solar y ahora hay que reconstruir el solar", a la vez que ha preguntado por "las inversiones que trajo el PP".--EUROPA PRESS--