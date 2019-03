Urbanismo impulsará la Mesa de Vía Pública que reclama el Consejo del Movimiento Ciudadano

El Ayuntamiento retirará el mobiliario de negocios que incumplan orden

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García (IU), ha adelantado este martes que impulsará en las próximas semanas la Mesa de Vía Pública que hace unos días solicitaba el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia.Según ha señalado García en una nota, "estamos de acuerdo con el Consejo del Movimiento Ciudadano en que este Consistorio debe incorporar y dar respuesta a las distintas realidades que existen en la vía pública, y hacerlo de una manera coordinada, transversal y donde estén representadas distintas áreas del Ayuntamiento como Seguridad, Vía Pública, Infraestructuras, Medio Ambiente, además de la Gerencia de Urbanismo, así como otras administraciones competentes en materia de Patrimonio, como puede ser la Junta de Andalucía".Al respecto, considera que dicha mesa, "en la que tendrán cabida representantes sectoriales del comercio, hostelería, vecinales, etc, debe abordar y dar respuesta a asuntos como la contaminación visual, la protección del patrimonio o el mal uso de la vía pública"."Debemos establecer un espacio de trabajo que impulse medidas en pro de un modelo de ciudad sostenible, respetuoso con el medio ambiente y con el patrimonio que atesora nuestra ciudad, que no debemos olvidar es fuente de riqueza para el desarrollo de la misma", ha defendido García, quien ha destacado en este caso "la importancia" de esta Mesa de Vía Pública.El primer teniente de alcalde ha manifestado que "el tejido empresarial es fundamental para el desarrollo de la economía de la ciudad y es por eso que debemos velar y defender a aquellos empresarios que cumplen cada día con las normas establecidas, que son la inmensa mayoría, y actuar contra aquellos que no las cumplen, que son una minoría". Todo ello en el contexto de "conseguir que el espacio público sea un espacio verdaderamente público y para todos y todas", ha apostillado.--EUROPA PRESS--