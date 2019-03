Pedro García atiende a los periodistas

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Pedro García (IU), ha manifestado este lunes ante la pretensión de la prohermandad de María Santísima de la O de que montar y sacar su paso procesional el próximo Sábado de Pasión desde el Centro Cívico Municipal de Levante, en el barrio cordobés de Fátima, que "hay un reglamento que tiene que cumplir todo el mundo y lo que es igual para todos, no es ventaja para nadie".En declaraciones a los periodistas, el también primer teniente de alcalde ha aclarado que "el Ayuntamiento no se niega a nada, sino que hay un reglamento de centros cívicos, que es el que hay que cumplir", de manera que "se trata de cumplir la legislación y el reglamento de participación que hay".Igualmente, el concejal de Urbanismo ha precisado que Ganemos ha hecho uso de centro cívico "cuando era asociación y no como partido político".En este sentido, la prohermandad ha iniciado una recogida de firmas iniciada en apoyo a su demanda de usar el centro cívico, al no poder sacar el paso desde su propia parroquia por ser el palio mayor que las puertas, mientras que el PP ha anunciado que preguntará en el próximo Pleno por la negativa del Consistorio, gobernado por PSOE e IU, a permitir el uso religioso del centro cívico.Por su parte, el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha aclarado "que no se pueden realizar actividades religiosas en los centros cívicos", como "tampoco se pueden realizar actividades políticas, sindicales, empresariales o comerciales".--EUROPA PRESS--