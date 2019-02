Urbanismo buscará con los promotores del Hotel Mercer una solución tras un informe negativo de Turismo

El presidente de la Gerencia Municicipal de Urbanismo (GMU), Pedro García (IU), ha anunciado este miércoles que va a mantener, junto a técnicos de la GMU, una reunión con los promotores del Hotel Mercer, el cual pretenden abrir mediante la reforma de un palacete ubicado junto al Museo Arqueológico, para así buscarle solución, desde el punto de vista técnico, tras el informe negativo emitido por la Consejería de Turismo.A este respecto y en rueda de prensa, García ha explicado que "hay un informe de Turismo desfavorable al informe técnico planteado por la empresa y, hasta que eso no se resuelva, pues no se le puede dar licencia" de obras, como ocurre "con todos los proyectos en Europa".En cualquier caso, García tiene prevista la mencionada reunión con "los propietarios" del inmueble, para "intentar ver cómo podemos solucionar las cuestiones técnicas", pues lo que quiere el Consistorio cordobés es que "el hotel se termine y que haya una actividad económica más en la ciudad", insistiendo en que el informe que cuestiona el encaje legal del proyecto "es de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento".--EUROPA PRESS--