Una investigación prueba que los tratamientos selvícolas aumentan la absorción de carbono por los bosques

El grupo de investigación de Ingeniería Forestal responsable de la inv

El Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad de Córdoba (UCO) está utilizando la tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) para planificar las repoblaciones de pino carrasco, buscando con ello una una mayor absorción de carbono, pues sus investigadores han llegado a la conclusión de que Los tratamientos selvícolas pueden aumentar la capacidad de absorción de carbono de los bosques.Según ha informado la UCO, la importancia actual del cambio climático ha puesto al secuestro de carbono en el punto de mira de las estrategias para reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, y los ecosistemas forestales se presentan como aliados de la sostenibilidad medioambiental, dado su papel como sumideros de carbono naturales. Sin embargo, el reto de la investigación reside en aumentar el "poder secuestrador" de estos ecosistemas.Por eso, con el objetivo de crear estrategias que hagan más eficiente el secuestro de carbono en los bosques, el grupo Ersaf del Departamento de Ingeniería Forestal de la UCO, compuesto, entre otros, por Rafael María Navarro, Joaquín Duque, Carlos Vallejo, María Ángeles Varo y Guillermo Palacios, a través del proyecto LifeForest CO2, ha utilizado la tecnología LiDAR para elaborar un mapa de gestión forestal.En dicho mapa se muestran cómo las diferentes intensidades de clara (regulación de la densidad del arbolado) son determinantes para incrementar la acumulación de carbono en las diferentes compartimentos (biomasa y suelo) de una masa forestal.Así, mediante el programa de claras se consigue la reactivación del crecimiento de la masa forestal y, por ende, el aumento de la captación de carbono, ya que, en ausencia de tratamiento selvícolas, el crecimiento y la capacidad de secuestro de la masa se estanca.La cartografía obtenida de gestión selvícola permite adecuar la intensidad de las claras, lo que ayuda a los gestores forestales a la hora de planificar y programar, a través de los proyectos de ordenación de montes, la selvicultura de los bosques de una manera eficiente e incrementar sus servicios ambientales.INVESTIGACIÓN EN MURCIAMediante el uso de la herramienta LiDAR, el equipo de investigación monitorizó el carbono orgánico en el suelo y la cantidad de biomasa total (aérea y radical) existente en el monte 'Los Cuadros' en la Región de Murcia.Para determinar cómo los tratamientos selvícolas del monte ayudan a la reactivación del secuestro de carbono se compararon diferentes intensidades de clara en tres parcelas de 7.200 metros cuadrados: una primera de control en la que no se realizó tratamiento de corta, una segunda con una clara moderada del 30 por ciento de área basímetrica y una tercera con un clara fuerte del 60 por ciento de área basimétrica.El análisis del carbono orgánico de las muestras de suelo extraídas en cada parcela determinó que el almacenamiento de carbono fue mayor en las parcelas sometidas a claras fuertes y moderadas que en los tratamientos control.Finalmente, la cantidad de carbono en el suelo, junto con la biomasa total, se modeló mediante tecnología LiDAR. De esta manera, se extrae un escenario en el que se cuenta con los datos de secuestro de carbono en suelo, su relación con la densidad arbórea en cada parcela y el porcentaje de biomasa aérea.Tras la combinación de estos datos, la relación suelo-vuelo y de determinar que a mayor intensidad de clara mayor es la capacidad de almacenamiento de CO2, se extrapolaron los datos al resto de las 36 parcelas inventariadas en ese monte, dando lugar a un programa de claras según las densidades actuales del monte .Más allá del beneficio que supone aumentar la captación de carbono por parte de una masa forestal a partir de un tratamiento silvícola como la claras, se presentan también beneficios económicos y que inciden en la economía circular.De este modo, la materia procedente de la clara del monte (tronco, hojas, ramas, etcétera) servirá como biomasa destinada a sustituir combustibles fósiles, reduciendo la contaminación y aumentando el aprovechamiento económico de masas forestales que en la actualidad no son productoras.El análisis de estos resultados mostró que, a través del programa de claras, se aumentaba la capacidad de secuestro de carbono, lo que supone un valor estimado en el mercado de carbono de 1.601.137,09 euros.--EUROPA PRESS--