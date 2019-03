Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El secretario de la UNED en Ceuta y profesor tutor de la Facultad deCiencias Políticas y Sociología en dicha ciudad autónoma, Enrique Ávila, ha ofrecido este miércoles en Córdoba la conferencia titulada 'Procesos de radicalización yihadista: España como referencia', y ha señalado que dichos procesos "suponen, en cierto modo, una enfermedad para la convivencia de una sociedad".Según ha informado el Instituto de Seguridad y Cultura, que ha organizado la conferencia, Ávila ha explicado que los procesos de radicalización "ponen en primer plano factores que diferencian a un grupo del resto y fomentan la potenciación de dichos factores en contraposición a la tolerancia, uno de los valores esenciales de las complejas sociedades democráticas que resulta indispensable para la cohesión social".De esta manera ha definido Enrique Ávila los procesos de radicalización, aclarando que los mismos "no son exclusivos del yihadismo, como ha puesto de manifiesto el reciente caso de Christchurch, pero que tienen en el yihadismo uno de sus principales campos de acción".El profesor Ávila ha analizado en su ponencia dichos procesos, su impacto en las sociedades occidentales, la evolución de los radicalizados en los últimos 20 años y el referente que supone España, que "constituye un elemento esencial en los procesos de radicalización yihadista".A su juicio, "no es fácil entender en su complejidad el fenómeno yihadista", ya que "escapa a nuestra mente racional del siglo XXI" y, además, "nos enfrentamos a unos procedimientos de captación basados en mensajes breves y concretos que aluden a una época pretérita", un pasado que en cambio se aborda como posibilidad real de la actualidad, con "unos mensajes destinados al individuo que se considera ajeno al sistema".Dichos mensajes se orientan al que está "desubicado en una sociedad que no considera la suya, aunque haya nacido en ella", y le ofrecen "un rol de héroe, equivalente al guerrero medieval que llevó al Islam a su máximo esplendor". Ahí es donde, según ha explicado este experto, adquiere un papel fundamental España, en cuando a su pasado, dado que "Al Andalus representa la culminación de la expansión del Califato hacia Occidente".A ello se suma que "Córdoba fue la capital de un califato que se identifica plenamente con este momento de esplendor, por no hablar de la Mezquita, un referente mundial junto a la Alhambra de Granada", y a ello hay añadir el hecho de los yihadistas "consideran Al Andalus como una tierra ocupada por infieles, lo que hace del objetivo de recuperarla un aglutinante más para la configuración del mito".El profesor Ávila ha explicado que la evolución de los yihadistas radicalizados que han terminado convertidos en terroristas pone aún más en valor el uso de este tipo de imágenes pasadas, destinadas a referenciar el esplendor perdido del Islam.Pero el tipo de persona que se radicaliza ha cambiado, pues "Los terroristas del 11 de septiembre era individuos con formación y un proceso de radicalización amplio, de varios en años", lo que supone un modelo contrapuesto al que se observa en la actualidad, con "individuos de escasa formación, con antecedentes por delincuencia común y paso porcentros penitenciarios que tiene una iniciación tardía, un escaso conocimiento del Islam y que protagonizan procesos de radicalización breves e intensos".En la lógica de los discursos de captación de estos individuos imperan, por tanto, las "imágenes y discursos simples, pero efectivos", en los que España, por su pasado e historia, es "una referencia", segñun ha concluido el experto.INSTITUTO DE SEGURIDAD Y CULTURAEl Instituto de Seguridad y Cultura es una asociación sin ánimo de lucro que promueve la prevención del extremismo violento a través del análisis, el debate y la sensibilización, razón por al que, dentro de sus actividades, esta entidad ha impulsado el programa 'Democracia, Radicalismo y Sociedad Civil', que tiene como objetivo promover el debate sobre cómo la sociedad civil puede tener un papel activo en la prevención del extremismo violento.A través de conferencias, encuentros con expertos y publicaciones, el programa pretende aportar ideas, sugerencias y propuestas que contribuyan a la lucha contra la radicalización. Las democracias occidentales se enfrentan al gran desafío de poner en valor las instituciones, los valores democráticos y el Estado de Derecho, como alternativa al extremismo violento y, por ello, este programa pretende aportar contenidos en esta dirección.--EUROPA PRESS--