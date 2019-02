UGT estudia llevar a los tribunales el incumplimiento de convenio e impagos de horas extras en el Ayuntamiento

Banderas en la fachada del Ayuntamiento de Córdoba

El sindicato UGT ha informado este miércoles de que va a poner en conocimiento de su asesoría jurídica el incumplimiento de convenio y la gestión de personal por parte del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, con impagos de horas extraordinarias, con el fin de "estudiar la viabilidad de llevarlo a los tribunales".En una nota, el sindicato ha explicado que "la falta de personal obliga a que los trabajadores municipales tengan que trabajar fuera de su jornada habitual", dado que "la escasez de la plantilla en todos los departamentos es enorme y su carencia afecta totalmente al ciudadano".Según UGT, "dicha falta de personal la están supliendo mediante unas formulas las cuales no son las mismas para todos los departamentos y colectivos", a lo que añaden que "para ciertos colectivos se abona el trabajo extra mediante un incentivo a la productividad, siendo el pago diferente para unos y para otros"."Otra fórmula es pagar a menor precio mediante prolongación de jornada, realizándose esta por la tarde", con lo cual, desde el sindicato han dicho que no entienden "dicha prolongación y para rematar la faena se obliga a otro colectivo a trabajar mediante decreto, obligados".No obstante, han advertido de que "lo más preocupante es que según el convenio en vigor del Ayuntamiento, en su artículo 75, cita textualmente 'Por cada 1.519 horas extraordinarias que se realicen la empresa se compromete a crear un nuevo puesto de trabajo destinado a los servicios donde más habitualmente se realizan'".Ante ello, desde UGT han denunciado que "no se cumple el convenio, así como tampoco se cumple con el pago del trabajo realizado fuera de la jornada habitual", de modo que "el Consistorio no paga a sus trabajadores dicho trabajo desde enero de 2018 en algunos casos y todo es achacable, según los responsables, a tramitación de expedientes".En definitiva, el sindicato ha expresado que "los trabajadores denuncian estos impagos y no entienden como el responsable de personal ha llevado a esta situación tan caótica en la cual no genera empleo, obliga a trabajar en los días de descanso y como genialidad no paga lo trabajado".--EUROPA PRESS--