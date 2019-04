UGT denuncia a la empresa Bimbo por presunto fraude de ley en la planta de Puente Genil

Pan De Molde, Panrico, Bimbo

La sección sindical de UGT en la planta de Puente Genil (Córdoba) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a la empresa Bimbo por presunto fraude de ley por la supuesta "externalización encubierta de puestos de trabajo que está llevando a cabo la dirección de la empresa".A este respecto y en un comunicado, UGT ha dicho no entender "esta sinrazón llevada a cabo por parte de la empresa, cuando dichos hechos ni siquiera han sido informados a la representación de los trabajadores, incumpliendo lo establecido en el convenio colectivo".Pero es que, además, según ha resaltado el sindicato, dicha externalización se lleva a cabo "cuando en el centro de trabajo hay una subactividad de un 30 por ciento, y cuando toda esta situación de conflicto creado se podría haber evitado, ya que hay alternativas para que la empresa no hubiese tomado esas medidas".UGT cree que desde la empresa no se ha informado a la representación de los trabajadores porque lo que pretende "es ir externalizando puestos de trabajo de la actividad principal, y que hasta ahora vienen realizando los propios trabajadores de la plantilla".Por este motivo, el sindicato va a "impugnar ante la jurisdicción laboral correspondiente dichas medidas tomadas por la empresa y, en todo caso, si no se reconduce la situación, se convocará una asamblea de trabajadores de la plantilla para tomar las medidas y acciones oportunas, sin descartar, si fuere necesario, convocar paros".Entienden en UGT que "se están conculcando los derechos de los trabajadores" de esta planta y, para ello, ha convocado a la dirección de la empresa "a una reunión de urgencia en esta semana", para tratar dichos asuntos.A esta situación se ha llegado después de que, tras el cierre de su planta en Sevilla, Bimbo trasladase en 2013 a Puente Genil la carga de trabajo de 'Donut' y 'Bollycao', que se realizaba en la planta sevillana, con el compromiso de reforzar la fábrica cordobesa para su crecimiento y de recolocar al personal de Sevilla, algo que no se ha cumplido, según han criticado los sindicatos.--EUROPA PRESS--