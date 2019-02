UGT-Córdoba concluyó el pasado año como primera fuerza sindical de la provincia

Palomares (2º izda) con los otros dirigentes de UGT-Córdoba

UGT-Córdoba ganó las elecciones sindicales el pasado 2018 al lograr una representatividad del 36,34 por ciento, un resultado que se extrapola también al último cuatrienio, en el que UGT sido la primera fuerza sindical de la provincia de Córdoba, habiendo logrado el pasado año, en concreto, 246 delegados de los 677 que fueron elegidos durante 2018.En relación con ello y en rueda de prensa, el secretario general de UGT-Córdoba, Vicente Palomares, ha agradecido el trabajo de los delegados del sindicato en las tres federaciones del mismo (FeSMC, FeSP y FICA), así como "la confianza depositada por parte de los trabajadores" en su sindicato", que, según ha recordado, sigue "trabajando como un sindicato de clase, que representa a todos los sectores".En opinión de Palomares, "las cifras dicen" que en UGT van "por el buen camino", pues "los trabajadores valoran" que en su sindicato sean "claros y sinceros, al mismo tiempo que entienden que, a veces, antepongamos la responsabilidad al ruido mediático".Para el responsable sindical, "no vale solo con criticar, hay que aportar a Córdoba y a la sociedad", y dentro de esta aportación Palomares ha destacado programas puestos en marcha por UGT, como 'Plan Empleo 10', 'Ponte a 1.000', 'Precario no, gracias' o los proyectos de concertación social 'Innova-T e Innovautónomos', dentro de 'Compromiso por Córdoba'.En cuanto a las cifras en detalle, la secretaria de organización de UGT-Córdoba, Carmen Jurado, ha destacado que la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) es "la primera fuerza, con el 52 por ciento de representatividad, un once por ciento por encima del siguiente sindicato, destacando la construcción, con un 59 por ciento de representatividad, o el sector agrario, con una presencia del 62,5 por ciento".En lo que respecta a la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC), Jurado ha señalado que "UGT obtuvo el 44 por ciento de representatividad", destacando en esta parcela la ONCE, donde UGT tiene el 100 por 100 de los delegados, o el sector del comercio, con un 33 por ciento de representación sindical.Finalmente, en la Federación de Servicios Públicos (FeSP), UGT-Córdoba "suma el 30 por ciento del total de delegados", sobresaliendo en "la Administración local, con el 54 por ciento de representatividad, y el sector de la enseñanza, con un 20 por ciento de los delegados".Además de Vicente Palomares y Carmen Jurado, en la rueda de prensa han estado presentes los secretarios generales de la FICA, Pedro Téllez; de la FeSMC, Manuel Sánchez, y la secretaria de Organización de la FeSP, Pilar Marín.--EUROPA PRESS--