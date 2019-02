Thomas Köner interpreta este viernes en vivo a 'Fausto' de Murnau y al Equipo 57 en el C3A

Cartel del concierto en el C3A

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), ubicado en Córdoba y dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, presenta este viernes en primicia, a las 20,30 horas, el encargo a Thomas Köner de la banda sonora para la película 'Film Experiencia nº 1. Base teórica: Interactividad del espacio plástico' (1957) de Equipo 57, y de 'Fausto' de F. W. Murnau.Según indicó la Consejería de Cultura en su momento en una nota, las primeras intenciones plásticas de Equipo 57, el espacio como un todo continuo en el que los elementos básicos de la pintura (forma, línea, color), se integraban e interaccionaban entre sí con idéntico protagonismo, quedaron plasmadas, además de en cuadros y dibujos, en una película de animación casi artesanal filmada plano a plano y para la que hicieron numerosos guaches. Esta película se sonoriza por primera vez en la historia, hecho que refleja el renovado interés que sigue despertando hoy día el trabajo de este colectivo.Sobre su composición para Equipo 57, Thomas Köner ha afirmado que durante su encuentro con imágenes que fueron grabadas y producidas hace 60 años, "reconozco el silencio del ángulo muerto en el que cada punto del pasado muta, y la invisibilidad dentro la cual esos pixels desaparecen, no solamente porque son inaudibles, sino porque solo pueden ser almacenados sin los ojos, y sin el que mira"."Reconozco las propiedades y el Gestalt (forma) de la ausencia audiovisual, que se transforma desde el 'no ser' en un 'no ser' perceptible y existente, para tornarse forma y profundidad, y así cambiar y crecer. Se vuelve parametrizable en un proceso de composición a la vez que el tamaño del agujero aumenta, a medida que disminuye su plenitud, y en este movimiento se convierte en algo inmediato de nuevo para nosotros y aparece en la proyección fílmica, como una banda sonora", ha dicho el artista.A continuación se proyecta el clásico del cine mudo 'Fausto' (1926) de F. W. Murnau, con música en vivo de Thomas Köner. Esta banda sonora fue estrenada en 2013 en el auditorio del Louvre (París). Köner ha compuesto música para cine mudo desde 1994, bien interpretando en solitario o con una pequeña orquesta. Para Köner, "sonido e imagen tienen diferentes fechas de caducidad, la música pasa de moda más rápidamente. Una canción de los años 20s, comparada con la producción actual, parece casi una antigüedad, por el contrario las imágenes de Fritz Lang or F. W. Murnau nos causan entusiasmo todavía.".Tras la celebración del concierto, 'Film Experiencia nº 1. Base teórica: Interactividad del espacio plástico (1957)' de Equipo 57 podrá verse, en su versión sonorizada, en formato de instalación monocanal en la Caja Negra.Köner ha compuesto música para cine mudo desde 1994, bien interpretando en solitario o con una pequeña orquesta. Su banda sonora para 'Fausto' de Murnau es resultado de un encargo del Auditorio del Louvre en París, y fue estrenado ahí en 2013, como parte de la muestra De Alemania 1800-1939. Esta banda sonora ha sido publicada en DVD y BluRay por Potemkine Distribution.Durante los años 90, Köner trabajó como ingeniero de sonido en un estudio de postproducción. Para sus composiciones combina estas estrategias con elementos de la música contemporánea de cámara y la vanguardia-pop.Thomas Köner piensa que "cada generación tiene el derecho y el deber de recrear la música una y otra vez". Su obra no consiste en forzar su sonido sobre una obra maestra de casi 100 años de antigüedad, sino conseguir que clásicos como Fausto sean relevantes para el público del siglo XXI. Para el artista, "la música debe dejar su espacio a las imágenes; un espacio en el que poder de las imágenes sin ningún tipo de restricciones pueda explotar."--EUROPA PRESS--