Técnicos en cuidados de enfermería se concentran ante el Reina Sofía por el Grupo C1

La Plataforma de Técnicos Sanitarios C1 ha convocado este lunes una concentración en el Hospital Reina Sofía de Córdoba que ha contado con el apoyo de los delegados del Sindicato de Técnicos de Enfermería, todo ello por el reconocimiento del Grupo C1 que llevan años reivindicando.En una nota, el vicesecretario y vocal de acción sindical en Córdoba, Juan Antonio Moreno, ha asegurado que estarán "apoyando todas las iniciativas que surgen en reivindicación de las justas demandas". "Somos uno de los colectivos mayoritarios en los centros hospitalarios y el primero dentro de la atención socio sanitaria", ha defendido.A su juicio, "no puede mantenerse por más tiempo al colectivo en un grupo que no le corresponde y ya es hora de que se adopten las medidas necesarias para actualizar nuestras funciones a la realidad sanitaria actual y encuadrarnos en el lugar que debemos ocupar en la sanidad".Desde el sindicato reivindican "avanzar en este sentido", después de haber registrado el pasado mes de mayo la petición de una Proposición no de Ley (PNL), cuyo debate se celebró el 13 de diciembre y en el que fueron aprobados dos puntos "fundamentales" para los profesionales.--EUROPA PRESS--