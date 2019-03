Córdoba.- El juzgado 24 horas comienza a funcionar desde este lunes

La Alternativa Sindical de Policía (ASP) en Córdoba ha lamentado este miércoles que "no se haya tenido en cuenta" el papel que juega la Policía Nacional como "pieza clave del engranaje" del funcionamiento del Juzgado de Guardia 24 horas, puesto en marcha desde el lunes en la Ciudad de la Justicia.En una nota, el sindicato ha expuesto que "la falta de algún tipo de protocolo para la conducción de detenidos al juzgado ha dado lugar a que en la Comisaría se hayan improvisado actuaciones de dicha índole", dado que "las unidades encargadas de esos menesteres no prestan servicio fuera del antiguo horario del Juzgado de Instrucción de Guardia, aventurando a vaticinar que en la mayoría de las ocasiones se harán cargo los 'multiusos' Grupos de Atención al Ciudadano".De este modo, han advertido de que "se merma la presencia policial en la vía pública, lo que se traduce en un detrimento en la prevención de la delincuencia que redunda directamente en la calidad de la seguridad que se ofrece al ciudadano".Además, han agregado que a ello hay que sumar que "el traslado de un detenido al juzgado no sólo conlleva dicho traslado en sí, sino que a su vez podría comportar su posterior custodia o conducción a prisión", a lo que "se debe añadir el déficit de funcionarios de Policía Nacional que existe en la ya mermada plantilla, lo que hace que el problema sea aún más gravoso".En definitiva, el sindicato ha reprochado que "tras casi un año de tener conocimiento de la pretensión de instaurar el juzgado 24 horas, no existe protocolo alguno con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, teniendo, como casi siempre, que solventar la nueva realidad a base de improvisaciones que sirvan 'a posteriori' como práctica o costumbre del quehacer policial de la Comisaría Provincial".No obstante, han valorado que "la puesta en marcha del mismo ha venido a mejorar la justicia de la ciudad, a modo de válvula de escape y descongestión de los juzgados de Instrucción".--EUROPA PRESS--