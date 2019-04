Sindicato policial advierte de falta de seguridad en el traslado de detenidos a los juzgados

Condenado a diez años de cárcel un varón acusado de abusar de un menor

La Alternativa Sindical de Policía en Córdoba ha advertido este jueves de falta de seguridad en el traslado de los detenidos a la Ciudad de la Justicia, especialmente en la entrada con la instalación de un interfono que les permita no bajarse de los furgones ante la multitud de personas en la zona que en ocasiones "han llegado a producir situaciones de tensión".Así lo manifiesta en una nota el sindicato, que detalla que cuando pide "mejoras para el grueso de los policías, se hace desde la experiencia", concretamente sobre la citada situación, de la que ya han puesto "en antecedentes a quien corresponde, y además en reiteradas ocasiones".Al respecto, explica que "se da la circunstancia de que los familiares de muchas de las personas detenidas tienen conocimiento de por dónde van a ser introducidos en el juzgado sus seres queridos, además de la hora a la que van a ser trasladados", pero "como no existe un poste con un interfono que se encuentre a la altura de las ventanillas de los vehículos policiales en donde paran éstos, para que les franqueen el paso, los policías han de apearse de los vehículos y caminar una decena de metros".De este modo, han precisado que "el conductor del vehículo policial, o su compañero, han de transitar por entre un número considerable de personas, que en muchas ocasiones no tienen las mejores intenciones", de forma que en algunos momentos "estas personas se han encarado con los agentes o han golpeado los furgones policiales".--EUROPA PRESS--