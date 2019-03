El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz

La Bodega Monumental de Alvear de Montilla (Córdoba) acoge este viernes la presentación del libro 'Montilla-Moriles, en clave de futuro', la primera recopilación de las conferencias del ciclo, organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegidas de vinos y vinagres de Montilla- Moriles y la Fundación Bodegas Campos, en el año 2016, en un acto al que acudirá el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quien ha señalado que esta obra es "un manual de viajes para los principiantes en el mundo del vino" .Según ha indicado la institución provincial, se trata de una obra --realizada por varios autores, los cuales han aportado sus trabajos para la configuración del mismo-- que recoge un total de once conferencias, donde se contemplan una gran variedad de aportaciones, todas ellas relacionadas con la temática del vino, desde su tradición, su visión cultural, su evolución y modernización en calidad, y por supuesto, del trabajo realizado por los bodegueros en todo ese proceso.Ruiz ha destacado que "este libro es un auténtico manual de viaje para los principiantes en el mundo del vino, ya que les ayudará a conocer y mejorar sus conocimientos sobre este patrimonio; en sus 227 páginas se refleja el esfuerzo de una comarca y sus gentes por ensalzar un patrimonio cultural y un recurso económico clave, como es el vino".El máximo representante provincial insiste en que "cuando se habla en el título de esta obra de 'Montilla-Moriles, en clave de futuro' se está haciendo referencia tanto al objetivo que se quiere conseguir de cara a su proyección e influencia, como esa referencia al fruto del gran trabajo en origen y el esfuerzo de los productores, de los agricultores y de los bodegueros"."Un gran esfuerzo y dedicación, fruto de la conservación de una tradición y una cultura heredada, pero a la vez de innovación y modernización. Unos conceptos necesarios, que ya se están imponiendo en el mundo rural y a los que tenemos que hacer frente si queremos ser competitivos. Pero también con este desarrollo se consigue fijar la población en nuestros pueblos, no solo con esa modernización del sector, sino también, con el necesario relevo generacional", ha dicho concreta Ruiz.Del mismo modo, ha argumentado que "tengo la convicción de que en esta comarca se está cimentando esa conciencia de que el futuro pasa por el trabajo conjunto, sobre la base de la modernización y el relevo generacional, pero a su vez, es una apuesta por otros sectores que vertebran esta oferta, como el enoturismo, fomentando así actuaciones vinculadas al mismo, como la Ruta del Vino Montilla-Moriles. Excelentes iniciativas para seguir trabajando en la potenciación las caldos de nuestra tierra"."Y todo ese trabajo se puede apreciar en esta obra, resultado de once magníficas conferencias de personas que además de aportar su originalidad, su formación y conocimientos al texto, han sabido captar esa popular sabiduría que se adquiere en conversaciones robadas alrededor de una copa de vino", ha subrayado el presidente de la institución provincial.Además, Ruiz ha reiterado "el compromiso de la Diputación con el trabajo que se está desarrollando desde la Denominación de Origen Montilla-Moriles, con los que pronto nos volveremos a ver, en la ya XXXVI Cata del Vino Montilla-Moriles, que tradicionalmente celebramos en las instalaciones de la Diputación de Córdoba".--EUROPA PRESS--