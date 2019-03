El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha avisado este sábado, de cara las elecciones generales del próximo 28 de abril y también respecto a las municipales del 26 del próximo mayo, que cuando los progresistas se abstienen y no acuden a las urnas, otros, en referencia a la derecha y la ultraderecha, convierten esos votos "en políticas trasnochadas".Así lo ha señalado, durante su intervención en un acto público de su partido en Córdoba, junto a la vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE por Madrid al Congreso, Carmen Calvo; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y número uno del PSOE por Córdoba al Congreso, Luis Planas, y la alcaldesa de la capital cordobesa y candidata a la reelección por el PSOE, Isabel Ambrosio.En este contexto y tras señalar que "a Córdoba le viene bien tener un gobierno socialista" en España, siendo ejemplo de ello el que en nueve meses el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retomado y puesto en marcha el proyecto de conversión en autovía de la N-432, "que el Gobierno del PP ha tenido metido en un cajón siete años", Ruiz ha señalado que esa es, precisamente, una de las razones por las que el 28A "vamos a llenar las urnas de votos progresistas, para que Córdoba siga avanzando".Si no se hace así, según ha advertido, "ya hemos visto lo que hace la derecha y la extrema derecha cuando los progresistas se quedan en sus casas", que "otros cogen los votos y los convierten en políticas trasnochadas del pasado", como está ocurriendo en Andalucía, con el Gobierno de PP y Cs apoyado por Vox, y eso es lo que quieren hacer de nuevo la derecha y la ultraderecha en las generales, pero, según ha asegurado, los socialistas no se lo van a permitir.Hay que evitar del 28A salga un "gobierno indigno", como el que ahora preside el popular Juanma Moreno en Andalucía, que "calla y otorga ante cualquier barbaridad de la ultraderecha", con la igualdad, con la memoria histórica y con los inmigrantes.Por eso el 28A los socialistas, según ha resaltado Antonio Ruiz, acuden a las elecciones "armados", pero no con armas de fuego, sino con los "derechos y libertades" logrados en 40 años de democracia y que ahora quieren arrebatar a los españoles la derecha y la ultraderecha, de ahí la importancia de las elecciones generales y también, según ha señalado, de las municipales, en las que el PSOE espera incrementar los ayuntamientos donde gobierna en la provincia, que son 45 de los hasta ahora 75 municipios y que, desde el 26M serán 77, con la suma de Fuente Carreteros y La Guijarrosa.LA ALCALDESA DE CÓRDOBAPor su parte, la alcaldesa de Córdoba y candidata a la reelección por el PSOE, Isabel Ambrosio, ha dicho que ahora se inicia "una carrera" electoral, que comienza el 28A y concluye el 26M, y es preciso "saber lo mucho que nos jugamos", para así "consolidar el giro que la ciudad inició hace cuatro años", poniéndole "sentido y sensibilidad a la política".Se trata de elegir, según ha indicado, entre "volver al pasado y recuperar eso que como sociedad hemos sorteado durante 40 años, ese pasado negro, sin libertad, ni democracia", o apostar por un presente y un futuro que hablen de "solidaridad y tolerancia" y de "recuperar derechos" en democracia.En este sentido, Ambrosio ha pedido a los cordobeses que se pregunten "qué gobierno" quiere, si uno de derechas "dedicado a cuadrar cuentas" y obvie las necesidades de los ciudadanos, o bien gobierno progresista que sí las atienda, un gobierno que refuerce las políticas sociales y que actúe de forma "honesta", que es lo que, según ha señalado, ha hecho el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.De hecho, según ha asegurado la alcaldesa, a Córdoba "le ha ido muy bien con un Gobierno socialista en Madrid", y las pruebas de ellos son la puesta en marcha del Cercanías, o el que se han logrado "desbloquear con Defensa temas históricos", cuestiones éstas que "no le han gustado a la derecha de la ciudad", pues se ha visto que en nueve meses de gobierno del PSOE "se ha conseguido más que en siete años de gobierno de la derecha".En conclusión, según ha insistido Ambrosio, "Córdoba necesita un gobierno que la siga ayudando", pues la ciudad "no se puede permitir frenar, ni quedarse atrás", tras el "balance es positivo" que ahora presenta, aunque teniendo claro que aún "queda mucho por hacer".--EUROPA PRESS--