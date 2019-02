Referentes mundiales de la digitalización industrial protagonizan este jueves la Jornada 'On Industry'

Cartel del 'On Industry-I Encuentro Profesional de la Industria 4.0'

Algunos de los principales referentes mundiales de la digitalización industrial, como KUKA (robots industriales), Siemens y Panasonic(automatización industrial), y Symantec y Paloalto (ciberseguridad), entre otras, protagonizan en Córdoba este jueves la Jornada 'On Industry', I Encuentro Profesional de la Industria 4.0, que tiene un carácter eminentemente práctico y en el que se exponen las soluciones tecnologías más avanzadas de la actualidad.Según la información difundida por la organización y consultada por Europa Press, esta jornada, que cuenta con 400 inscritos y que promueven la Universidad de Córdoba (UCO), Fundecor y las empresas IRC Automatización y Unión Tecnológica, se apoya en que la transformación digital ha llegado para quedarse en la industria internacional, convirtiendo fábricas tradicionales en fábricas inteligentes al incluir nuevas tecnologías, como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial y el 'Internet of Things (IoT)' o Internet de las cosas.Con esta base, en 'On Industry' y junto con los profesionales de las empresas más punteras, como las ya citadas y también Nidec Control Techniques (tecnologías de accionamientos), F5 (sistemas de optimización de ancho de banda), Proface (informática industrial) o Pepper (automatización industrial), se analizarán los objetivos, potencial e impacto económico de la digitalización industrial.La jornada, que se desarrollará desde las 9,00 a las 18,30 horas en el Rectorado de la UCO, no solo contará con destacados ponentes y responsables de empresas como las mencionadas, sino que también dispondrá de recursos prácticos para talleres y demostraciones, tales como del 'Robot Loomo', de impresión de tarjetas RFID personalizadas y acceso a tornos de seguridad, de barreras de seguridad instaladas y conectadas a balizas luminosas, y de un robot industrial de gran tamaño, para aplicación de 'tracking' y pseudocolaboración con personal del evento.'On Industry' está dirigida a personal directivo, profesionales del sector de la automatización industrial, responsables de formación, profesorado universitario y de formación profesional y estudiantes universitarios, con la finalidad principal de darles a conocer la incorporación de las tecnologías de la información a los procesos productivos y a la creación de nuevos productos de digitalización, robótica y ciberseguridad, entre otros campos del sector.Al respecto de la jornada, desde IRC Automatización se ha destacado su carácter práctico y, sobre todo, pionero, ya que "este tipo de eventos suelen ser muy teóricos y basados en presentaciones y publicaciones", mientras que en este caso será una jornada "con demostraciones en vivo y con un marcado carácter empírico". De hecho, se dispondrá de un amplio espacio para conocer los distintos avances técnicos.Es la primera vez, además, que se organiza en Córdoba un foro de estas características, que se desarrollará en horario de mañana y tarde y contará con distintos bloques, en los que alternarán demostraciones con mesas redondas sobre los últimos avances del sector, en los ámbitos de la robótica colaborativa, industria inteligente o fábricas interactivas.También se tratarán el mantenimiento predictivo, la gestión del procesos, la prevención de ataques de 'hacker' y tecnología láser, entre otros temas que se abordarán en una jornada que busca "concienciar y divulgar el proceso imparable de la digitalización en las empresas, que además se ha convertido en un importante nicho de empleo y de formación".--EUROPA PRESS--