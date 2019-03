Rafael Amor (ATA) llama a ayudar a los emprendedores rurales para no tener una Andalucía de dos velocidades

El presidente de ATA-Andalucía, Rafael Amor

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha hecho este jueves un llamamiento a las administraciones para que ayuden a los emprendedores del ámbito rural, "para no tener una Andalucía de dos velocidades", como la que reflejan los datos de autónomos en el último año, que indican que Benahavís es el municipio de Andalucía que porcentualmente más autónomos ha ganado y Cártama el que más ha perdido, ambos en Málaga.Según ha informado ATA Andalucía, ese es el balance inmediato que ha logrado al analizar las cifras correspondientes a afiliación de trabajadores por cuenta propia publicadas por el Ministerio de Trabajo y referidas al periodo comprendido entre febrero de 2018 y febrero de 2019.En este análisis se incluyen los datos de 100 municipios andaluces repartidos por las ocho provincias, los 50 con un mayor crecimiento y los 50 con una mayor pérdida de afiliación en ese periodo, destacanto que el municipio que más autónomos ha sumado en el último año y el que más ha perdido están en Málaga, una provincia que habitualmente lidera el crecimiento de autónomos, no solo regional, sino muchas veces incluso el nacional.A este respecto, Rafael Amor ha resaltado que, "por encima del cuatro por ciento" de crecimiento en autónomos "están los municipios de la costa andaluza, tanto del litoral mediterráneo, este magnífico litoral que tenemos, como del atlántico".Resulta, según ha señalado Amor, que "los que pierden, salvo el de Cártama, que pierde un 20 por ciento y hay que buscar una explicación a tal descenso concreto, son de interior", razón por la que, desde ATA han solicitado "ayudas y apoyo a los emprendedores del ámbito rural, para no tener una Andalucía de dos velocidades", según ha insistido.En cualquier caso, el conjunto de Andalucía creció entre febrero de 2018 y febrero de 2019 un 1,9 por ciento, con 9.700 autónomos más, situándose muy por encima de esa media los diez municipios en los que más crece la afiliación de autónomos en la región: Benahavís (8,1 por ciento), Las Gabias (siete por ciento), Manilva (6,7 por ciento), Ginés (5,7 por ciento), Torrox (5,5 por ciento), San Roque (4,8 por ciento), Ayamonte (4,6 por ciento), Berja y Chipiona (4,5 por ciento) y Almuñécar (4,1 por ciento).En el lado opuesto, entre los municipios con una mayor pérdida de afiliación, destacan, además de Cártama, con una bajada del 20 por ciento; Tíjola con un descenso del 11,6 por ciento, Trevélez (10,8 por ciento), Pechina (10,6 por ciento), Jabalquinto (9,2 por ciento), Almogía (8,7 por ciento), Ardales (8,4 por ciento), El Viso (8,1 por ciento), Cumbres Mayores (7,8 por ciento) y Villanueva Mesía (siete por ciento).En este punto, Rafael Amor ha señalado que "es importante resaltar el papel del emprendimiento en las zonas rurales", pues "el trabajo autónomo es importantísimo en el desarrollo económico del ámbito rural y, aunque no solo lo es en la agricultura o la industria, hay que destacar que el sector agroindustrial ha sabido poner el acento en la transformación de unos productos primarios que están teniendo mucho éxito, que han pasado de pequeñas a grandes empresas, apoyadas en la internacionalización de sus productos ecológicos".Junto a ello, según ha argumentado el presidente de ATA Andalucía, "hay que seguir trabajando y fomentar también el turismo rural en ese territorio con un menor crecimiento de autoempleo", siendo también "imprescindible eliminar la enorme burocracia que evita que surja emprendimiento sostenible y sustentable en la naturaliza, que no frena el desarrollo económico".Entre las capitales de provincia andaluza, destaca que entre los 50 municipios que más crecen de Andalucía en términos porcentuales solo aparecen cinco: Sevilla (2,2 por ciento) y Málaga (2,1 por ciento), situándose por encima de la media regional del 1,9 por ciento, creciendo también el número de autónomos en Córdoba (1,8 por ciento), Almería (1,2 por ciento) y Granada (uno por ciento).--EUROPA PRESS--