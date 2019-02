El Grupo Socialista de la Diputación de Córdoba pedirá al Pleno de la institución provincial, a través de una moción, que reconozca que la caza es "una actividad con una fuerte raigambre social, cultural y económica en Andalucía" y que "merece ser apoyada, protegida y fomentada por los poderes públicos andaluces, debido a su contribución a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo socioeconómico del mundo rural".Así lo ha indicado el viceportavoz del Grupo Socialista, Antonio Rojas, que ha añadido que "se pide también el apoyo al silvestrismo como práctica con una fuerte raigambre social y cultural en muchos puntos de España y en particular en Andalucía, que merece y debe ser apoyada por los poderes públicos municipales, autonómicos y nacionales, quienes tratarán de buscar los mecanismos legales, técnicos y científicos que impidan su prohibición".De igual manera, Rojas ha explicado en un comunicado que el Grupo Socialista pedirá que la Diputación "acepte el compromiso de apoyar la caza y el silvestrismo, así como a instar a los gobiernos autonómico y estatal a apoyar ambas actividades como motores de desarrollo socioeconómico del mundo rural y herramientas de conservación medioambiental"."La caza es mucho más que un deporte o una simple afición que se desarrolla al aire libre, es una actividad que en nuestra región practican más de 220.000 andaluces de todos los estratos sociales", ha añadido el viceportavoz socialista, que ha insistido en que "junto a la importancia económica, la caza se configura como una herramienta vital para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, favoreciendo el control poblacional de especies que provocan daños a la masa forestal y la agricultura, o ejerciendo vigilancia directa ante la propagación de enfermedades".Rojas ha insistido en que el factor determinante de la caza es "el carácter social de una actividad que se transmite como cultura y tradición propia de las zonas más rurales de Andalucía" y ha indicado que "quienes la practican encuentran en este modo de vida un nexo de unión, no en vano, la caza es, para multitud de aficionados, el motivo para volver a su entorno rural o pueblo de origen".Asimismo, y el relación al silvestrismo, Antonio Rojas ha afirmado que "es una práctica tradicional en Andalucía mediante la que se capturan con vida, y sin daño alguno, ejemplares de las especies jilguero, pardillo y verderón para, posteriormente, adiestrarlos en el canto, siendo una práctica totalmente inocua para el medio ambiente y no tiene ningún perjuicio para el entorno natural", y ha subrayado que "los socialistas entendemos que es una práctica ancestral muy controlada e inocua para el medio, siempre y cuando sea bien gestionada".RECURSOS PARA AYUNTAMIENTOSPor otra parte, el Grupo Socialista presentará en el Pleno del próximo miércoles una moción para instar a la Junta de Andalucía a que establezca los mecanismos necesarios para poner a disposición de los ayuntamientos los recursos necesarios que les permita hacer frente al incremento económico de las cuantías establecidas en la Orden de 20 de julio de 2018, Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2019.Rojas ha explicado que en los Planes de Empleo de la Junta de Andalucía, aprobados el año pasado, se indica que el importe correspondiente a los grupos cuatro a diez de cotización es de 1.300 euros al mes --874,25 euros de base salarial más 425,75 euros correspondientes a la cotización a la seguridad social--, "por lo tanto esta cuantía no alcanza el salario mínimo interprofesional aprobado para 2019".De ahí que, según el viceportavoz socialista, "creemos que se debe asegurar la ejecución de los planes de empleo y que la subida del SMI tenga repercusión en estos programas de la Junta de Andalucía incrementando las cuantías establecidas en la Orden de 20 de julio de 2018, en aplicación del Real Decreto1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019, sin que ello conlleve una reducción del número de contratos, de su duración ni de las jornadas de trabajo".Por último, Rojas ha añadido que "se insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de manera inmediata, rápida y uniforme lleve a cabo todos los procedimientos que hagan posible la selección de todos los candidatos a las ofertas vinculadas a los proyectos presentados por los ayuntamientos andaluces acogidos a la Iniciativa de Desarrollo local regulada en la Orden de 20 de julio de 2018, preservando los proyectos y el número de contratos presentados por los consistorios".--EUROPA PRESS--