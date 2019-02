PSOE, IU y Ganemos rubrican el acuerdo de presupuestos de 2019 que esperan que entre en vigor el 1 de abril

Isabel Ambrosio, Pedro García y Rafael Blázquez

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE); el primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), y el portavoz del Grupo Municipal Ganemos, Rafael Blázquez, han valorado y mostrado su satisfacción este miércoles tras cerrar el acuerdo sobre los presupuestos municipales de 2019, que esperan que entren en vigor desde el día 1 de abril, después de su paso por la Junta de Gobierno Local --pendiente de dos informes de Intervención-- en próximos días, en los que también concretarán las partidas y proyectos.No obstante, los dos representantes del gobierno local y el de la agrupación de electores que sustenta al gobierno han comparecido en esta jornada para destacar que concluya el mandato con cuatro años con cuentas aprobadas y que la ciudad vaya a tener presupuesto para este ejercicio, siendo una de las "muy pocas" capitales de provincia que pueden "presumir a día de hoy" de ello, según ha declarado la primera edil.En este sentido, Ambrosio ha defendido que "se trata de dotar a la ciudad de estabilidad, tener una herramienta que puede garantizar que se consoliden los cambios y mejorar las condiciones de empleo y desarrollo económico", al tiempo que "se mantiene el foco" en que "las personas que lo pasan peor en la ciudad puedan tener una oportunidad con los presupuestos y equilibrar la distribución del gasto repartiendo las inversiones en la ciudad".Asimismo, ha comentado que "se va a seguir trabajando para continuar en el cambio tranquilo y sensato" en el que se comprometieron las tres fuerzas políticas, "desde el diálogo, la participación y el acuerdo" para "mejorar la realidad de la ciudad", con "las prioridades" fijadas en "el desarrollo económico, la creación de empleo, políticas sociales, mejora de los servicios públicos y recuperación de los derechos perdidos".Al respecto, la regidora ha aseverado que "se ha conseguido dar forma y continuidad a un cambio que se inició con la firma del documento de 51 medidas" al inicio de mandato, de modo que "frente a quienes anunciaban que iba a haber inestabilidad, falta de entendimiento e iba a ser una ciudad ingobernable", dichas tres fuerzas políticas han hecho del "diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdo un ejercicio de responsabilidad y generosidad", destacando "especialmente" a Ganemos por su apoyo.A su juicio, con estas cuentas "Córdoba se convierte en una ciudad más solidaria y más sostenible", porque "mejora las condiciones de vida de los barrios y busca el equilibrio y la equidad", a la vez que "ayuda a la recuperación económica para que llegue a todos sin que nadie se quede a atrás y rebajar las cifra de desempleo", así como "cumplir con el compromiso con el Distrito Sur", que haya un plan para Ciudad Jardín, que se abaraten los precios del billete de Cercanías y una convocatoria más de empleo público, con "376 plazas ya sacadas en estos años", entre otros aspectos.En su opinión, en estos cuatros años de "trabajo muy duro se ha reconstruido la ciudad, que desmanteló el PP y sus políticas de derechas", pero "hoy se puede presentar un presupuesto para 2019", ha ensalzado la alcaldesa."MUCHOS MILLONES DE INVERSIÓN"Por su parte, Pedro García ha resaltado la labor de la delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), y ha remarcado que "se pone en el centro a las personas y en la medida de lo posible equipara e iguala a las personas que viven en la ciudad", al tiempo que "mira hacia los barrios a diferencia del PP, que modificaba según su interés político"; es "muy participado", porque están "las grandes peticiones" que hacen los ciudadanos; "estimula la economía con muchos millones de euros de inversión", y "pone los cimientos consolidados de los servicios públicos".De hecho, el primer teniente de alcalde ha afirmado que "las empresas públicas se quedan absolutamente consolidadas" con estas cuentas, que ha definido como "de izquierda, progresistas y los mejores para la mayoría social cordobesa", a la vez que ha agradecido la labor del PSOE y "fundamentalmente a Ganemos que haya hecho el trabajo posible" para tener las cuentas.Mientras, Rafael Blázquez ha recordado "las líneas marcadas de los acuerdos de investidura de 2015 y todos los acuerdos firmados", precisando que mantienen "diferencias y discrepancias" con el equipo de gobierno, pero ha elogiado el compromiso con "la cultura de diálogo y de pacto, buena no solo para la ciudad, sino para el país y el mundo".En concreto, ha apuntado que comparten "todos los ejes presupuestarios y casi todos los proyectos", dado que "apuestan por una Córdoba más solidaria y sostenible, que son las bases de la única prosperidad real".PROYECTOS CON "RESPALDO"Así, el portavoz de Ganemos ha valorado "el respaldo" a los proyectos de 'Soledad Cero', "para combatir la soledad no deseada entre los mayores"; promover la vivienda social a través de las cooperativas de vivienda en cesión de uso; el de agroecología y equidad, "para respaldar el derecho a la alimentación saludable y sostenible".Igualmente, ha defendido que se fomente la economía social con el proyecto 'Cooperativizar los barrios'; que impulsen planes integrales para zonas como Palmeras y el Distrito Sur; que se dote del plan transversal de género; que haya partidas para elaborar el proyecto de las salas de las artes de Fidiana, el Centro Cívico de Noroeste y mejorar el de El Higuerón; nuevas instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales que "permitan reducir el consumo energético, ahorrar dinero y mitigar el impacto sobre el cambio climático".Además, ha elogiado que "se culmine el proceso para posibilitar la municipalización de la ayuda a domicilio"; que "se aumenten las contrataciones de personal"; completar el proceso para la climatización de los colegios, y "continuar con el proceso para poner en marcha el operador energético municipal", incluso que sea "en este mismo año", ha apostillado el edil de Ganemos.Entretanto, Blázquez ha señalado que "los presupuestos se miden por sus consecuencias y vendrán derivadas del grado de ejecución", que en este caso supondrá "menos soledad, más vivienda social, alimentación más saludable y sostenible, más empleo, más autonomía informática y avanzar hacia la sostenibilidad y la soberanía energética", entre otros aspectos detallados.¿ESCENA ANTE LAS ELECCIONES?Preguntados por si además de presentar el acuerdo es también poner en escena una intencionalidad de cara a las elecciones municipales, Ambrosio ha dicho que "cada grupo municipal se presentará como crea oportuno", con "el nivel de autonomía e independencia" de las tres fuerzas, si bien ha aclarado que "hoy se trata de que esta ciudad tendrá una herramienta útil y valida como los presupuestos, que surge del diálogo, el acuerdo y un proceso amplio de negociación".Y Blázquez ha expuesto que "es un mensaje que espera la ciudadanía de alguna manera en un clima que se vive de crispación absoluta", de modo que el hecho que "en la ciudad entienda la gente que hay un voluntad y que hay formaciones dispuestas a llegar a acuerdos, pase lo que pase, la ciudadanía lo va a agradecer". "No se hace sobre cábalas políticas de ciertos réditos, sino que se hace pensando en la ciudadanía", ha abundado.