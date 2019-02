Socialistas en Córdoba

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asegurado este sábado que los socialistas cordobeses "afrontan las elecciones municipales con el objetivo, no solo de mantener las 45 alcaldías que ostentan en la provincia", sino de "superar ese número, mantener el Ayuntamiento de Córdoba y seguir gobernando la Diputación".Así lo ha indicado Ruiz ante el Comité Provincial del PSOE cordobés, que este sábado se ha reunido en Córdoba, al que ha pedido que "se coja de la mano, aúne fuerzas y esfuerzos, y empiece con la carrera hacia las municipales con la convicción de que en la provincia de Córdoba hay un amplia mayoría socialista que espera, que espera que le dé razones para seguir apoyándonos, y esas razones las tenemos".El líder de los socialistas cordobeses ha afirmado en un comunicado que "no quepa la menor duda que nos vamos a enfrentar a una campaña electoral compleja, sucia, donde las derechas no van a escatimar en ataques, pero donde debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones, orgullosos de representar un ideario y un partido que se sitúa junto a los trabajadores, junto a los más débiles, defendiendo la igualdad, defendiendo a las mujeres y defendiendo la justicia y el desarrollo social"."Los resultados del 2 de diciembre han supuesto un duro golpe, pero ahora toca levantarse, sacudirse y encarar las elecciones municipales con toda nuestra fuerza, recuperando ese pulso de la calle y estando junto a nuestros vecinos, contándoles lo mucho que hemos hecho en estos últimos cuatro años, y escuchando sus demandas y sus necesidades para poder ofrecer un proyecto atractivo para la sociedad, que movilice a nuestros votantes, y que no permita que ninguno de ellos tenga la tentación de quedarse en casa el próximo 26 de mayo", ha añadido.En este sentido, Ruiz ha indicado que "se debe reflexionar y hacer autocrítica, porque los 400.000 andaluces, votantes socialistas, que el 2 de diciembre decidieron quedarse en casa lo hicieron por algo, no hemos sido capaces de darles razones para volver a confiar en nuestro partido, y a eso tenemos que ponerle remedio"."Tenemos que reconocer que nuestro mensaje no ha llegado convenientemente a una parte de nuestro electorado o que nuestro mensaje no es el que ese electorado esperaba de nuestro partido", ha subrayado Antonio Ruiz.De ahí que se ha consumado lo que, según el líder de los socialistas de Córdoba, "ya se venía anunciando durante la campaña electoral, un pacto de las derechas en Andalucía, para arrebatar el Gobierno de la Junta al PSOE, al partido que ganó las elecciones autonómicas, con un acuerdo que se apoya y pivota de manera irremediable sobre la extrema derecha más reaccionaria, que ahora vuelve a ser resucitada por Partido Popular y Ciudadanos, entregándole las llaves de su Gobierno"."Lo poco que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía en estos primeros días confirma cual será el camino a seguir en nuestra tierra, con políticas que favorezcan a los más ricos, que crean más desigualdad y que, de nuevo, cuando ya habíamos sido capaces, gracias al gobierno del PSOE, de situar a nuestra comunidad a la altura de otras regiones de nuestro país, se vuelve a poner en duda y en riesgo", ha añadido.--EUROPA PRESS--