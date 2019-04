Priego (PP) destaca que su partido apuesta por un gran Pacto de Estado por el mundo rural

Córdoba.- 28A.- Priego (PP) destaca que su partido apuesta por un gran

El candidato número uno del PP por Córdoba al Senado, Fernando Priego, ha destacado este lunes que su partido apuesta por llevar a cabo, "desde el consenso y el diálogo", un gran Pacto de Estado por el mundo rural.En declaraciones a los periodistas, Priego ha subrayado que el día 28 de abril quiere que "los españoles miren al futuro con optimismo y tranquilidad, con igualdad entre todos los ciudadanos, porque el futuro de los españoles no pueden depender del código postal donde vivan"."El PP es un partido municipalista al 100%, y siempre hemos dejado muy claro que no queremos cerrar ayuntamientos ni diputaciones, queremos hacer administraciones ágiles, eficientes, sostenibles y al servicio de los ciudadanos, no al servicio de los políticos", ha defendido el candidato popular.Al respecto, ha valorado que este domingo acudió "con alegría y gran compromiso" a la manifestación en defensa del medio rural, "porque nuestros pueblos y aldeas son cultura, la mejor garantía y la mejor Marca España que podemos tener". "La mejor garantía de futuro es que el medio rural no se quede vacío, y eso es una prioridad", ha dicho.Por ello, ha aseverado que "desde el consenso y el diálogo es necesario llevar a cabo un gran Pacto de Estado que permita a los ciudadanos de pueblos y aldeas poder vivir en igualdad de condiciones, es básico que nuevas tecnologías lleguen a todos los puntos de España".Según ha manifestado, "ese era un compromiso de Rajoy que dejó evidenciado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que Sánchez ha limitado y ha dejado en la estacada a multitud de españoles de las zonas rurales".A su juicio, "debemos apostar por las vías de comunicación, con inversiones en carreteras, por la incorporación de jóvenes y mujeres en el mundo agrícola, por una buena calidad asistencial de los recursos básicos de las administraciones como la educación y la sanidad, para que los vecinos no se vean obligados a irse a grandes núcleos urbanos perdiendo esa riqueza endógena y ese gran patrimonio que atesora el mundo rural"."CONTINUA PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES"Por otra parte, Fernando Priego ha lamentado que "los españoles están viviendo con angustia la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez en solo nueve meses"."Gracias a las reformas de los gobiernos de Mariano Rajoy los españoles veían cómo se iban recuperando de la mayor crisis económica que hemos sufrido y que tuvo mayor virulencia por las nefastas políticas del Gobierno de Zapatero", ha advertido, para agregar que "los españoles vimos una luz de esperanza, se crearon tres millones de puesto de trabajo, la economía se recuperaba y la grandes cifras macroeconómicas llegaban a las familias".Si bien, ha aseverado que "en estos últimos nueve meses hemos visto lo contrario: con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez sufrimos una continua pérdida de oportunidades; ha llevado a cabo la política más conservadora, ya que no ha hecho nada, solo se ha limitado a confrontar, dividir, separar y a utilizar las instituciones para beneficio propio, dejando a un lado la agenda reformista que estaba dando tan buen resultado en España".En su opinión, "ahora tenemos un país donde se destruye empleo, donde el ritmo de crecimiento ha bajado y los españoles vuelven a la incertidumbre". "Tenemos el riesgo de tener un Zapatero dos", ha afirmado el candidato popular, quien ha remarcado que "Sánchez puede convertir a España en vez de oportunidades en un país de fracasos colectivos e individuales".Además, ha señalado que "con el PP la contratación indefinida crecía a un ritmo del 20% y con la llegada de Pedro Sánchez esa contracción se está reduciendo en un 3,9%"."Las personas no piden que les subvencionemos, quieren que les demos oportunidades para poder salir adelante, con un trabajo de calidad y tener calidad de vida", ha argumentado, para subrayar que "las subvenciones sirven para ayudar a personas que lo están pasando mal, pero no pueden ser el objetivo final de un Gobierno".Entretanto, Priego ha asegurado que "Pablo Casado ofrece a los españoles una respuesta clara por el empleo, por el desarrollo económico, por la vertebración social de este país y por intentar unir a los españoles en este proyecto común que comenzó hace 40 años y que algunos están intentando cargarse con gran virulencia".--EUROPA PRESS--