PP-A afirma que Moreno está "encantado" de comparecer en el Parlamento

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha afirmado este jueves de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está "encantado" de comparecer en la Cámara andaluz para someterse a la sesión de control al Ejecutivo y que si no asiste a la próxima sesión plenaria es por acompañar al Rey Felipe VI en una visita a Jaén, por lo que ha acusado a los socialistas de querer "intoxicar permanentemente".Así se ha pronunciado Nieto, en declaraciones a los medios, en el marco de la inauguración de las XXVI Jornadas Técnicas de Covap, en Pozoblanco (Córdoba), después de que el PSOE-A haya calificado de un "acto de cobardía sin precedentes" que Moreno vaya a estar más de un mes sin "pisar" el Parlamento andaluz y sin comparecer ante el Pleno.El coordinador de la Secretaría General del PSOE-A, José Fiscal, se ha referido así al hecho de que Moreno no vaya a responder a las preguntas de los portavoces de los grupos el próximo jueves en el Pleno, puesto que tiene que desplazarse a Jaén para acompañar al Rey en un acto. Asimismo, ya no habrá Pleno hasta el mes de mayo debido al desarrollo de la campaña electoral por las elecciones del 28 de abril.El dirigente 'popular' ha destacado que los expresidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz se ausentaron también de las sesiones plenarias cuando estaba el Rey en Andalucía. "El PP-A siempre respetó esa decisión y nos sorprende que el PSOE-A trate ahora de poner en mal lugar esta decisión que es absolutamente lógica, dado que nadie entendería lo contrario", ha añadido.Tras insistir en que Moreno solo va a ausentarse del próximo Pleno el próximo jueves, el portavoz parlamentario ha querido dejar claro que el presidente de la Junta ha estado en todas las sesiones plenarias anteriores "y también estará en las posteriores". "Está encantado de comparecer, siendo el presidente que con mejor actitud ha asumido la necesidad de ser sometido a la sesión de control", ha manifestado.Por todo ello, Nieto ha reclamado a los socialistas que "dejen de manipular" y que asuman la realidad "de estar en la oposición". A su juicio, este partido debería dedicarse "a construir y no a destruir". "Dejen de embarrar el campo y aprovechar cualquier circunstancia para criticar", ha zanjado el 'popular'.--EUROPA PRESS--