Pozoblanco en Positivo, que gobierna en coalición con el PP, acuerda su disolución al acabar el mandato

La Agrupación de Electores Pozoblanco en Positivo (Pe+), que desde el inicio del presente mandato municipal gobierna en coalición con el PP en el Ayuntamiento de este municipio cordobés, ha acordado en la asamblea que ha celebrado este lunes su disolución, como tal agrupación de electores, al concluir el mandato.En concreto, según ha informado Pe+ en un comunicado, la asamblea ha decidido "la disolución de la agrupación de electores al final" de este mandato, "tal y como marca la Ley Electoral en el apartado que tiene que ver con la creación y disolución de agrupaciones de electores".El anuncio de Pe+ de no continuar con su actividad está relacionada directamente con "la idea inicial que, como agrupación", tuvieron "hace ahora cuatro años", cuando se fijaron "como marco temporal" de actuación el de este mandato, teniendo en cuenta que "Pozoblanco en Positivo, al ser una plataforma ciudadana, nada tiene que ver con los partidos políticos al uso y nació fruto de una situación muy concreta existente en la política local de Pozoblanco".Sin embargo, "dicha situación a día de hoy, afortunadamente, ya no existe y, por lo tanto, la agrupación dará por finalizado uno de sus principales objetivos al final" de este mandato, lo cual "no significa que dejará de atender sus funciones como parte del equipo de gobierno, ni mucho menos".Por el contrario, desde Pe+ quieren "dejar claro" que su misión "hasta el último día" del mandato "será seguir trabajando" en el Ayuntamiento "con el mismo ímpetu" que lo han hecho hasta la fecha y "dotando a Pozoblanco de la estabilidad que ha venido disfrutando hasta hoy".La asamblea de Pe+ también ha acordado que, a partir de ahora, aquellos componentes de la agrupación "que tengan intención de seguir desempeñando la noble labor de la gestión pública en el ámbito local, ámbito en el cual tiene su desempeño Pe+, tendrán, como no puede ser de otra manera, libertad absoluta para decidir su futuro en el camino que cada uno considere oportuno, desde su más íntima libertad individual".En cualquier caso, "cada componente de Pe+ se compromete a cumplir con dos premisas: que ninguna decisión individual perjudique al grupo o a la estabilidad del proyecto del equipo de gobierno", y que, "si cualquier decisión en el ámbito individual pudiera generar cualquier tipo de inestabilidad, dentro o fuera de Pe+, o dentro o fuera del gobierno de Pozoblanco, se deberá por parte de dicho componente de la agrupación presentar renuncia a su acta de concejal para que otro componente de Pe+ ocupe su lugar hasta el final del mandato".--EUROPA PRESS--