Planas ve positiva la propuesta sobre regulación de pesca en el Mediterráneo que vota el Parlamento Europeo el día 4

Planas ve positiva la propuesta sobre regulación de pesca en el Medite

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve "positiva" la propuesta de la Comisión Europea sobre regulación de pesca en el Mediterráneo que vota el Parlamento Europeo el día 4, ya que ha mejorado mucho respecto a la propuesta inicial y será también mejor, en su opinión, que la pueda plantear la renovada Comisión Europea el próximo otoño.Así lo ha dicho Planas en Palma del Río (Córdoba), junto al alcalde del municipio, José Antonio Ruiz Almenara, con quien ha visitado las instalaciones de la Sociedad Agraria de Transformación Guadex S.L. y el Centro de Innovación y Tecnología de Palma del Río, donde se ha reunido con representantes del sector citrícola y de la Cooperativa Agrícola de Regantes.Al ser preguntado por la situación de la pesca en el Mediterráneo, Planas ha señalado que hay que "partir de una constatación", la necesidad de "una pesca sostenible", teniendo en cuenta que hay "sobreexplotación de los recursos", de ahí la necesidad de regular la pesca, si bien ha recordado el ministro que España ya rechazó la propuesta inicial de la Comisión Europea, pues incluía "mecanismos regulatorios que hubieran sido muy negativos para nuestros pescadores artesanales de la costa mediterránea".En concreto, según ha indicado Planas, la Comisión Europea quería "una reducción en un año del 40 por ciento en las capturas", pero, "de acuerdo con lo pactado" posteriormente, la reducción que se propone y habrá de votar el Parlamento Europeo es "del diez por ciento", y se aplicará de manera progresiva, teniendo en cuenta el carácter de la flota a la que afectará.Por eso, la propuesta de la Comisión Europea que se somete a la votación del Parlamento Europeo el día 4 es, en opinión del ministro, "positiva, porque deja de lado la posibilidad de unas reducciones más brutales", que no podría afrontar "muestra pesca artesanal".Además, Planas ha avisado a "quienes creen que esa es una mala propuesta" que, "si no se aprueba en esta legislatura está propuesta, la nueva Comisión Europea, que estará en funciones en este otoño próximo, hará una propuesta infinitamente más dura que la que tenemos ahora mismo sobre la mesa y esto es algo que mucha gente en el sector no sabe".--EUROPA PRESS--