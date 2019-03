Córdoba.- Planas ve "importante" que la DOP Montilla-Moriles esté a la

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera que es "muy importante" que los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles estén a "la altura de los cambios que se producen en los mercados nacionales y sobre todo internacionales", citando entre algunos ejemplos la situación generada con el 'Brexit'.En declaraciones a los periodistas tras una visita a Bodegas Alvear de Montilla (Córdoba) antes de la presentación del libro 'Montilla-Moriles, en clave de futuro', el ministro confía en que la zona Montilla-Moriles "mantenga no solo la superficie de cultivo, sino también las bodegas y las buenas variedades que hay a todos los niveles y en los diferentes vinos".Según ha indicado, "es un momento interesante desde el punto de vista de la situación de los vinos en general, muy positiva para España", tanto para "las exportaciones", como "el crecimiento del mercado interior", y por tanto "también de la evolución y las posibles incidencias del 'Brexit', que si lo son, serán evidentemente puntuales", ha aseverado Planas, quien ha defendido en una perspectiva general "la ampliación de mercados y diferenciación de productos y actividades".En relación con las exportaciones, ha detallado que las claves son "la calidad", de modo que "la diferenciación tiene que ser siempre hacia arriba, nunca hacia abajo", de tal forma que "hay que conseguir ganar precio sobre el producto y eso significa siempre apostar por la calidad, teniendo en cuenta que tenemos unas cantidades de vino razonable en España, pero lo importante es apostar por la calidad y particularmente en Montilla-Moriles".En segundo lugar, el ministro ha citado "la innovación desde el punto de vista de las variedades, los vinos y el gusto de los consumidores, que son muy importantes y a los que hay que responder". Y en tercer lugar, "la promoción, apoyo y apertura de nuevos mercados", para lo cual ha destacado que "hay instrumentos nacionales y de la Unión Europea para apoyar la actividad de promoción", motivo por el que cree que "es muy importante desarrollarlas".También ha resaltado "todo lo relativo al enoturismo", que, a su juicio, "es una actividad muy importante, aunque el vino es la actividad troncal", pero "todo lo que está vinculado, y en una tierra como Córdoba, donde hay un sector agroalimentario potente y el segundo sector es el turismo, es muy importante ligar una cosa a la otra", ha argumentado.No en vano, ha indicado que "ha habido experiencias en España y en el extranjero muy interesantes" y cree que "todo eso puede contribuir a desarrollar esta tierra y dar más rendimiento e ingresos al conjunto de la comunidad".UNOS 2.000 VITICULTORESEl ministro ha precisado que esta comarca vitivinícola abarca unas 5.000 hectáreas de vid, en las que trabajan alrededor de 2.000 viticultores, destacando las pequeñas explotaciones de carácter familiar. Se trata de producciones pequeñas en volumen, pero de gran calidad diferenciada reconocida mundialmente.Por lo tanto, el sector constituye una importante fuente de empleo y riqueza, que en los últimos años está creciendo gracias a la consolidación del turismo enológico y de la innovación en la producción y comercialización.Para el ministro, "el relevo generacional es otro reto de futuro, no sólo para el sector vitivinícola, sino para el conjunto del sector agrario". De hecho, menos de un 9% de las explotaciones agrarias españolas tienen al frente a menores de 40 años.En la tarea de consolidación y crecimiento, Planas ha valorado "el compromiso con la calidad que mantienen productores y elaboradores de vino Montilla-Moriles". Según ha comentado, "en los últimos años se producen excelentes vinos viejos y dulces andaluces que deben ser conocidos y valorados por el consumidor en general".FOMENTAR LA PROMOCIÓNPara fomentar la promoción, el sector dispone de varias líneas de apoyo, como los Programas de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, las convocatorias de ayudas a programas para la promoción de productos agrícolas europeos, medidas del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, las campañas de la Organización Interprofesional del Vino de España o la estrategia de promoción Alimentos de España, creada por el Ministerio para poner en valor nuestros alimentos de calidad.Asimismo, Planas se ha referido a "la importante presencia de estos vinos en los mercados internacionales, donde aún tienen margen de mejora, sobre todo en los países asiáticos".El ministro ha recordado que "el futuro de este sector pasa también por la innovación". En este marco, se está constatando en los últimos años la presencia de empresas de Montilla-Moriles en las ayudas para inversiones del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español. Para Planas, esto indica que "empieza a dinamizarse, en cierto modo, la renovación tecnológica".Entretanto, ha confesado que los vinos Montilla-Moriles han viajado con él a Marruecos, Bruselas y distintos puntos en los que ha estado, resaltando el Pedro Ximénez, que "se puede encontrar en diferentes países de la Unión Europea", ha elogiado, para agregar sobre el libro que se presenta esta tarde de Montilla-Moriles que "pone en valor lo que es el presente y futuro de los vinos".Cabe destacar que el ministro ha estado acompañado por la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rafaela Valenzuela; el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz; el alcalde de Montilla, Rafael Llamas; el vicepresidente del Consejo Regulador 'Montilla-Moriles', Juan Rafael Portero, y el director de la Fundación Bodegas Campos, José Campos, entre otros representantes institucionales y de la sociedad civil."UN MANUAL DE VIAJES"El libro supone la primera recopilación de las conferencias del ciclo, organizadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegidas de vinos y vinagres de Montilla-Moriles y la Fundación Bodegas Campos, en el año 2016.Así, constituye una obra --realizada por varios autores, los cuales han aportado sus trabajos para la configuración del mismo-- que recoge un total de once conferencias, donde se contemplan una gran variedad de aportaciones, todas ellas relacionadas con la temática del vino, desde su tradición, su visión cultural, su evolución y modernización en calidad, y por supuesto, del trabajo realizado por los bodegueros en todo ese proceso.En palabras del presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, esta obra es "un manual de viajes para los principiantes en el mundo del vino", dado "les ayudará a conocer y mejorar sus conocimientos sobre este patrimonio", ha asegurado, a lo que ha agregado que "en sus 227 páginas se refleja el esfuerzo de una comarca y sus gentes por ensalzar un patrimonio cultural y un recurso económico clave, como es el vino".--EUROPA PRESS--