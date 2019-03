28A.- Planas Señala Que Los Socialistas Han Logrado En Nueve Meses Rec

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y número uno del PSOE por Córdoba al Congreso, Luis Planas, ha destacado este sábado en la capital cordobesa que los socialistas han logrado, en solo nueve meses al frente del Gobierno de la Nación, recuperar "la dignidad política" de España.Así lo ha señalado durante su intervención en un acto público de su partido, junto a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; el secretario general del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, y la alcaldesa de la capital cordobesa, la socialista Isabel Ambrosio, en el "lanzamiento formal" en esta provincia de la campaña electoral del PSOE para el 28A, agradeciendo que le hayan "elegido como cabeza de lista" por Córdoba.Planas ha dicho estar orgulloso de formar "parte de un gobierno magnífico", cuya "cosecha" tras nueve meses "es formidable", pues los socialistas han logrado "recuperar la dignidad política de España", tras ganar la moción de censura "al Gobierno del PP", el único en la historia de España que ha sido "condenado por corrupción continuada y sistemática".A partir de ahí y después de "restablecer la dignidad democrática de España", el Gobierno del PSOE también ha recuperado "la dignidad económica de España", pues ha "cumplido estrictamente todos los compromisos económicos con Europa", a la vez que ha logrado que "España siga creciendo" y cree empleo, a la cabeza de Europa, fijando "el SMI en 900 euros, lo que ha beneficiado a más de dos millones españoles", aunque a "algunos les molesta".De este modo, según ha subrayado, los socialistas han "recuperado la dignidad económica y social de los españoles", para que España no sea "un país de bajo coste", sobre todo cuando España "es una de las primeras diez economías del mundo" y, en esta situación nadie debería "pretender tener trabajadores pobres" en el país, y los socialistas no lo van a aceptar.De igual forma, con el Gobierno del PSOE se ha trabajado también para recuperar la "dignidad en la educación, en la sanidad, y en la ayuda a las personas necesitadas", logrando "una cosecha que ha sido abundante, en cantidad y buena en calidad", mientras que "en la derecha están muy desconcertados", ya que los socialistas han "intentado hacer cosas muy difíciles y, al mismo tiempo, de forma muy sencilla, con determinación y con arrojo".Así, "frente al extremismo", han actuado con "moderación y sentido común", a la vez que han ofrecido "diálogo frente a la crispación", y ante "el insulto, respeto" a quienes piensan de forma diferente", y todo ello, que "parece tan elemental", es lo que recoge "la Constitución", de la que los socialistas también son "padres y madres"."Frente eso --ha proseguido-- se sitúa la derecha de las tres cabezas, la del PP, Vox y Cs, que solo quiere causar ruido y que no se hable de los temas que realmente le interesan a la gente", que es, precisamente, lo que va a intentar hacer el PSOE, "y por encima de todo ese ruido", los socialistas hablarán "de los temas que realmente interesan a los ciudadanos".APUESTA POR LA AGRICULTURAUno de ellos es la agricultura, señalando Planas que, desde el Gobierno han venido tomando medidas para "los próximos diez años", que es cuando se debe producir el necesario relevo generacional en el campo, ya que se van a "jubilar seis de cada diez agricultores", a la vez que se apuesta por una agricultura sostenible, con productos de calidad y con precios dignos para los agricultores y ganaderos.Por esta razón, según ha subrayado el ministro de Agricultura, el PSOE apoya "al regadío eficiente, al que usa bien el agua, ya que produce seis veces más y crea cuatro veces más valor añadido", siendo también necesario conseguir una "agricultura productiva" ante retos como su modernización y "digitalización".--EUROPA PRESS--