Planas atiende a los periodistas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este lunes un llamamiento al sector citrícola para "reforzar las organizaciones de productores", considerando que "la Interprofesional debe funcionar", mientras que, sobre los fitosanitarios, ha opinado que debe aplicarse por la Unión Europea (UE) la "homogeneidad" para los cítricos que llegan de terceros países.Así lo ha dicho Planas en Palma del Río (Córdoba), junto al alcalde del municipio, José Antonio Ruiz Almenara, con quien ha visitado las instalaciones de la Sociedad Agraria de Transformación Guadex S.L. y el Centro de Innovación y Tecnología de Palma del Río, donde se ha reunido con representantes del sector citrícola y de la Cooperativa Agrícola de Regantes.El ministro, quien ha anunciado la celebración este martes en Madrid de una reunión del grupo de seguimiento de los productos cítricos, ha explicado que la actual campaña no ha sido buena, debido a algunas "circunstancias coyunturales", como el "retraso de la cosecha" o la "concurrencia de diversas producciones", pero también por "razones estructurales".En este contexto, Planas ha recordado que España es "el primer país exportador del mundo de producto fresco" citrícola, doblando "al conjunto de las importaciones de todos los demás países terceros" con lo que hay "razones y argumentos para preservar e inclusive mejorar esa posición", lo que requiere "ser capaces de utilizar los instrumentos que nos da" la UE "y que son muy importantes, porque además tienen financiación".En este contexto, según ha subrayado Planas, hay que "reforzar las organizaciones de productores", considerando que "la Interprofesional debe funcionar", para "el conjunto de España", pero especialmente para las dos comunidades autónomas que tienen la mayor producción de cítricos, en este caso Valencia y Andalucía, además de Murcia y Cataluña.De esta forma, según ha precisado, se podrán "financiar campañas de promoción que hace mucho tiempo que no se hacen", y que son "necesarias para recordar lo buenos que son los productos españoles, en los mercados europeos y extraeuropeos", y además se puede "dar estabilidad" al sector, "como ocurre con otras interprofesionales, a través de los contratos tipo", y se pueden llevar a cabo también "retiradas de producto financiadas" por la UEJunto a ello, según ha precisado el ministro, también se pueden realizar "acciones de regulación del mercado" sabiendo "exactamente lo que quiere el mercado, lo que quieren los consumidores", que tienen "unos gustos cada vez más refinados" y, en consecuencia, hay que "adaptar la oferta a esa demanda", sobre todo en el seno de la UE.Se trata, según ha argumentado Planas, de ser "capaces de resistir a la competencia internacional", pues hay "muchos países emergentes que han despertado y empiezan a exportar productos de cada vez mayor calidad", razón por lo que los cítricos españoles deben estar siempre "en la gama alta, porque nosotros no podemos competir en costes salariales", pero sí "en calidad y en imagen".Respecto a los productos fitosanitarios, tras recordar Planas los controles en importación de cítricos a la UE que se aplican desde el pasado 1 de enero para terceros países, siendo ahora "necesario un certificado de importación", Planas ha dicho que él quiere "dar un paso más allá", teniendo en cuenta que "las condiciones de competencia son diferentes".Se trata, según ha indicado de que "un consumidor europeo debe saber que cuando consume un producto", lo hace "en las mismas condiciones, ya sea producido en la Unión Europea o fuera" de la misma, de forma que, más allá de aplicar un principio de "equivalencia", el ministro de Agricultura cree preciso aplicar un principio de "homogeneidad", en primer lugar "para dar seguridad al consumidor, y en segundo lugar para asegurar unas condiciones de competencia que sean homologas" con terceros países.PRECIOS DEL ACEITEPor otro lado y respecto a los bajos precios del aceite de oliva para los olivareros, Planas ha insistido en que "todas las circunstancias objetivas están ahí para que se produzca un repunte de los precios", si bien ha dicho que prefiere ser "muy prudente", para que sus palabras "no sean confundidas con una declaración de intenciones", recordando que "aquí funciona la oferta y la demanda", que son las que "fijan los precios".En este sentido, el ministro de Agricultura ha recordado que a nivel mundial ha disminuido la producción de aceite de oliva en un cinco por ciento, "por la disminución en Turquía en Túnez y también dentro de la Unión Europea, en Italia, Grecia y Portugal", mientras que en España se incrementa, opinando que "en el mercado del aceite hace falta más transparencia, para que todos los operadores, sobre todo los pequeños", puedan "obtener un mejor rendimiento".--EUROPA PRESS--