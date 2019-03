Agricultura trabajará con la interprofesional del aceite de oliva para

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha advertido este jueves de que "llegar al almacenamiento privado de aceite de oliva sería una mala noticia", ante la reiteración de dicha petición por Asaja debido a los precios en el mercado, de manera que ha pedido "prudencia".En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Planas ha explicado que llegar a dicho almacenamiento "significaría que estaríamos al nivel de 1,77 euros en el aceite de oliva virgen extra", algo en lo que "no se está en este momento, porque se está por encima", de modo que "hay que evitar llegar a esa situación", ha aconsejado.En este sentido, ha hecho un llamamiento al "sentido común y trabajar todos juntos en el sector, desde el punto de vista de la autoorganización", aunque ha aclarado que "el Gobierno adoptará las medidas que sean necesarias".Tras aseverar que se conversa con la Comisión Europea para "dar la mejor salida al tema", ha recordado que "la anterior vez que en España hubo almacenamiento fue en 2012, que era ministro Miguel Arias Cañete, y después de la carta que se mandó a la Comisión Europea, a las tres semanas los precios fueron notablemente inferiores al precio de referencia".Por tanto, Planas ha recomendado "no adelantar acontecimientos, prudencia y vamos a intentar entre todos remontar ese precio que es necesario en interés de los agricultores y olivareros".Mientras, ha comentado que "este jueves se reúne en Madrid un grupo de seguimiento con todos los actores del mundo del aceite presentes" y ha remarcado que "se está en una campaña calificada de anómala, la segunda campaña de mayor producción después de la de 2013-2014" en "un contexto global donde ha habido reducción de otros mercados y donde los precios deberían caminar hacia arriba en las próximas semanas", ha apuntado el ministro, quien ha instado a "llevar mucho cuidado en que cualquier declaración política no constituya un elemento de interferencia".LOS REGADÍOS Y PACPreguntado sobre los regadíos, Planas cree que hay "un falso debate sobre agua sí o agua no", de forma que "hace falta hacer un uso eficiente del agua, porque el sector de regadío no solo son 3,7 millones de hectáreas, sino que son también la parte más productiva de la agricultura española --se produce aproximadamente seis veces más en el regadío que en el secano y cuatro veces más de valor añadido--". Por tanto, "es muy importante desde el punto de vista de riqueza y empleo", ha enfatizado.Así, lo ve "muy importante", porque "es clave del futuro del sector agroalimentario español", al tiempo que ha resaltado que "el papel del regadío eficiente es muy necesario frente a los retos que nos encontramos en materia de cambio climático, cómo luchar frente a él, atenuarlo y cómo salir adelante".Por otra parte, sobre medidas a implantar para la despoblación rural, ha destacado que este viernes va al Consejo de Ministros tanto su informe, como el de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, a tal efecto y el reto ante ello. De hecho, ha asegurado que este Gobierno ha hecho de este tema "uno de los claves de su actividad".Al hilo, cree que "la concentración en el mundo urbano de la gran mayoría de la sociedad española es un fenómeno natural", pero "es evidente también que hay que garantizar la igualdad entre todos los españoles, aquellos que habitan las zonas rurales y los que habitan las zonas urbanas", ha defendido.Al respecto, ha enfatizado que la Política Agrícola Común (PAC), que negocia su Ministerio, "es fundamental" en este caso, de tal modo que "la negociación en la que se está ahora para el periodo 2021-2027 es fundamental, como lo es la renovación generacional, porque seis de cada diez agricultores y ganaderos se van a jubilar entre 2020 y 2030 en España y es muy importante que el relevo tengo lugar para dar futuro a sector y avanzar hacia adelante".--EUROPA PRESS--