Piden seis años de cárcel para un acusado de asaltar a un taxista con un cuchillo en el cuello

Córdoba.- Tribunales.- A juicio desde este lunes un acusado de abusos

La Fiscalía pide una pena de seis años de cárcel para un hombre acusado de un delito de robo con violencia, con la agravante de multirreincidencia, tras supuestamente asaltar a un taxista con un cuchillo en el cuello en la capital cordobesa a mediados de septiembre de 2018. El juicio se prevé celebrar el 28 de marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.Según recoge la calificación del Ministerio Público, sobre las 21,15 horas del día 15 del citado mes el procesado, en compañía de una mujer que no ha sido identificada, "puestos de común acuerdo y con el propósito de enriquecerse", se dirigieron a la parada de taxis de la Plaza de Andalucía, donde se subieron a uno que los llevó hasta la barriada de Las Palmeras.Así, cuando llegaron al barrio, el acusado presuntamente le pidió que le entregara el dinero que llevaba y ante la negativa del taxista "sacó un cuchillo de grandes dimensiones que le colocó en el cuello", tras lo que le quitó 120 euros y una cartera.Los efectos no han sido recuperados, pero "su propietario no reclama indemnización alguna", según el fiscal, que indica que el procesado ha sido condenado por varios delitos de robos con violencia.--EUROPA PRESS--