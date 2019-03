Responsables sanitarios en la presentación de las jornadas

Las X Jornadas de Vacunas del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) reúne en Córdoba durante dos días a más de 500 profesionales para analizar las últimas evidencias científicas en esta materia, donde han resaltado la importancia de cerrar el círculo de prevención frente a la meningitis mediante la incorporación en los calendarios oficiales de las vacunas del Meningococo B y la ACWY.Según ha indicado la organización del encuentro en una nota, "actualmente disponemos de vacunas para poder eliminar prácticamente todas las meningitis bacterianas que se producen en la edad infantil", aunque otras, "de implementarse en los calendarios, podrían conducir a prevenir prácticamente todas las meningitis en la infancia y la adolescencia"."Tanto desde el punto de vista médico, ético y de equidad", la AEP insiste en la necesidad de que "las vacunas del meningococo B y del meningococo ACWY sean introducidas en el calendario oficial de todas las comunidades". Así, la asociación recomienda "incluir la vacuna frente a la meningitis B desde los tres meses de edad con tres dosis (a los 3, 5 y 12 meses de edad), y, para hacer frente a las infecciones meningocócicas de los serogrupos W e Y, recomienda inmunizar con la vacuna tetravalente MenACWY a los 12 meses de edad y a los adolescentes".Por otro lado, los expertos han recordado la relevancia de hacer "todos los esfuerzos posibles para subir las coberturas vacunales en la adolescencia, sobre todo con la vacunación frente al papilomavirus humano, siendo recomendable inmunizar también a los chicos, así como no bajar las coberturas vacunales frente al sarampión y evitar brotes de la enfermedad tal y como está sucediendo en otros países de Europa".Las diferentes clases de meningococos producen "enfermedades infrecuentes pero muy graves, que incluyen tanto a la meningitis como a la sepsis, y que llevan aproximadamente al fallecimiento en un diez por ciento de los casos". "A pesar de los importantes adelantos de la medicina, uno de cada tres niños que salen con vida del hospital tras pasar esta enfermedad, padecerán secuelas permanentes para toda la vida, algunas gravísimas como amputaciones, retraso psicomotor, sordera o ceguera", lo que supone "un altísimo coste humano y económico", han señalado."En la temporada 2017-2018, en España, el 40 por ciento de los casos de meningitis ha estado provocado por el meningococo B, y casi el 40 por ciento de ellos en niños menores de cinco años, la edad donde se produce el porcentaje más elevado de casos, más graves y letales", ha explicado David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, quien ha detallado que "en los últimos nueve años se han producido una media de 200 casos por año, una cifra que ha ido en ligero descenso hasta esta última temporada, cuando se han producido 142 casos en total".Además, en las dos últimas dos temporadas, "no se ha producido ningún fallecimiento por meningococo B en menores de 12 meses, cuando se producían casi tres por año en las siete temporadas anteriores", ha resaltado Moreno, quien ha recalcado que este descenso "coincide con la disponibilidad de manera no financiada, desde el 2015, de la vacuna del meningococo B"."Es imprescindible que en una materia de salud tan crucial como es la prevención y, en concreto, la vacunación, tanto pediatras como otros profesionales sanitarios conozcan las últimas evidencias científicas para poder asesorar correctamente a las familias. Hoy en día podemos decir que tenemos medidas eficaces para hacer frente a muchas enfermedades inmunoprevenibles, y entre ellas, la meningitis", ha señalado María José Mellado, presidenta de la AEP."BLINDAR A NUESTROS NIÑOS"Con la incorporación en los calendarios oficiales de ambas vacunas frente a los meningococos B y ACWY "se blindaría a nuestros niños prácticamente frente a todas las meningitis de la infancia", ha expresado Moreno. "Tenemos en nuestras manos la posibilidad de cerrar el círculo de prevención frente a las meningitis en la infancia, y como pediatras no podemos renunciar a dejar pasar esta oportunidad que nos ofrece los avances de la medicina", ha dicho.En este contexto, la AEP ha puesto en marcha la campaña 'Meningitis, cerrando el círculo. Una película que merece ser contada', cuyo objetivo es determinar el grado de conocimiento que existe en torno a esta infección, así como poner de manifiesto todo lo que se ha ido avanzado en la prevención de la meningitis hasta el punto de poder decir que se puede poner cerco a la enfermedad, logrando una protección casi completa.Asimismo, se difundirá información básica a la población sobre qué es la meningitis y la sepsis, las dos formas clínicas más graves de la enfermedad, cuáles son los síntomas y cómo se puede prevenir.SARAMPIÓNOtro de los temas tratados durante las jornadas ha sido el de los brotes de sarampión que se han producido en diferentes países europeos. De hecho, datos publicados por la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa en el informe 'Sarampión en Europa: récord de casos y de niños vacunados' alertan de que "son las cifras más abultadas de la última década y que existe una cobertura vacunal desigual entre los diferentes países y regiones"."En España de momento no es un problema, pero no podemos bajar la guardia. Aunque nuestras coberturas son excelentes, en 2017 la segunda dosis de triple vírica tuvo una cobertura del 92,4 por ciento, más baja que las de los últimos tres años", ha valorado Francisco Álvarez, codirector de las Jornadas y miembro del CAV-AEP.En este sentido, el experto ha recordado que cumplir el calendario vacunal de la comunidad autónoma de residencia es "el mejor seguro contra enfermedades como el sarampión" y ha mandado un mensaje de tranquilidad para los padres de los lactantes de entre seis y once meses --que por edad no pueden ser vacunados-- que tengan previsto hacer un viaje corto, pues "ante un viaje de turismo estándar no es preciso tomar ninguna medida especial, ya que el riesgo es muy bajo", ha subrayado.En el caso de viajes internacionales, el doctor Álvarez ha aprovechado para recordar que "para todos los niños y adolescentes (así como para adultos) es conveniente revisar y comprobar que, antes de iniciar un viaje internacional, se tienen todas la vacunas necesarias al día".SITUACIÓN EN ANDALUCÍAPor último, Javier Álvarez Aldeán, codirector de las jornadas y miembro del CAV-AEP, ha reflexionado sobre la situación en Andalucía, señalando que "la población infantil andaluza está, en general, bien vacunada hasta los seis años, pero es necesario mejorar las coberturas frente a meningococo C y VPH a los 12 años, ya que las coberturas son sustancialmente inferiores a las de otras comunidades autónomas".También ha reconocido que existen diferencias entre provincias, "tradicionalmente Málaga, Granada o Almería tienen tasas de vacunación más altas que el resto de las provincias; pero podemos afirmar que en todas hay un continuo proceso de mejora gracias al trabajo de los pediatras y enfermeras de los puntos de vacunación".Asimismo, y en línea con las recomendaciones del calendario de vacunaciones de la AEP, Álvarez ha pedido la introducción de varias vacunas en el calendario oficial de Andalucía: la vacuna antimeningocócica tetravalente ACWY a los 12 meses y 12 años; la vacuna frente a meningitis B; la vacuna frente a rotavirus en todos los lactantes; y la vacuna del papilomavirus en varones adolescentes.Además, ha apostillado que "Andalucía, al igual que otras comunidades, debe hacer un esfuerzo para tener bien cubiertos a los pacientes de riesgo que tienen necesidades especiales en cuanto a vacunación de los mismos y de su entorno".--EUROPA PRESS--