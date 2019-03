28A.- Pastor Insta A Reflexionar A "Los Que Se Dedican A 'Fake News'"

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, considera que "los que se dedican a hacer 'fake news' permanentemente de lo que no se dice" son los que tienen que "reflexionar" y no el PP tras la propuesta del presiente de la formación, Pablo Casado, sobre la maternidad de mujeres inmigrantes.En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Pastor ha comentado después de ser preguntada por si ha habido una reflexión en el PP o reconocen que ha habido un error ante el anuncio que "ya se sabe, que estamos muy acostumbrados", enmarcando ello en la precampaña electoral."Fíjense si estamos acostumbrados, que ahora los que echaron a Mariano Rajoy dicen que es estupendo, porque ahora no se presenta a las elecciones", ha apostillado.En este sentido, ha dicho que ella es "muy respetuosa" y nunca la van a escuchar que se mete "con nadie". "Por mucho que digan, jamás en mi vida me verán insultar a nadie, porque la política es cosas en positivo", ha subrayado.A su juicio, "puede haber muchas 'fake news'", porque "es normal en campaña". Así, ha aseverado que imagina que "la gente se dedique a este tipo de cosas, pero nosotros no vamos a perder el rumbo de hablar de lo importante para el país". "El PP está en otras cosas, en el empleo, en trabajar por las mujeres, por la sanidad, por las listas de espera, por unas pensiones dignas y por lo que importa", ha enfatizado.--EUROPA PRESS--