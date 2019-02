El Partido Animalista (Pacma) ha criticado este jueves el "escaso interés del Servicio de Línea Verde de la Policía Local" de Córdoba en casos de maltrato animal", pues "la mayoría de denuncias" sobre tales casos "no son atendidas por el Servicio de Línea Verde", aún teniendo "competencias en la materia".De hecho, según ha informado en un comunicado, "en abril de 2018 miembros de Pacma en Córdoba se reunieron con el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, y con el jefe de la Policía Local, Antonio Serrano, para entregarles un informe completo sobre las carencias de funcionamiento del Servicio de Línea Verde".También les hicieron entrega de "una relación de los numerosos casos de maltrato animal acontecidos en el término municipal de Córdoba y para que los que solicitaban una intervención inmediata".A pesar de ello, y según el colectivo, "desde entonces la situación, lejos de mejorar, no ha hecho más que empeorar", pues "entre los meses de septiembre y diciembre de 2018 Pacma ha realizado un seguimiento de once denuncias presentadas por maltrato animal y en todos los casos se desconoce si se ha actuado o no, pues ninguna ha sido respondida", ya que "la dejadez y falta de interés del Servicio de Línea Verde en casos de abandono y maltrato animal son constantes".--EUROPA PRESS--