Córdoba.- Pacma acusa al Ayuntamiento de "dejadez" en el auxilio a una

El partido animalista Pacma ha acusado este viernes al Ayuntamiento de Córdoba de "dejadez" en el auxilio a una potra herida en la barriada periférica de Santa Cruz, donde, "abandonada por su propietario sin microchip", fue localizada por un vecino que paseaba por la zona este jueves por la tarde "atrapada en el fango en el cauce del río Guadajoz, falleciendo horas después en ese lugar".Ante ello, desde Pacma estudian denunciar al Consistorio por "la inacción ante este tipo de casos y la prevención de los mismos, a pesar de tener localizados a individuos que abandonan y maltratan animales".En una nota, el partido ha advertido de que "a pesar de la insistencia de ciudadanos preocupados por el estado de la potra, protectoras de animales y Pacma llamando a los servicios de emergencia y Policía Local, estos últimos tardaron más de tres horas en personarse en el lugar".Varios responsables de Pacma se desplazaron a la zona contactando con los diferentes servicios municipales para tratar de conseguir los medios necesarios para levantar al animal y trasladarla a un centro veterinario especializado. Miembros de una protectora de animales de Córdoba localizaron a un veterinario especializado en équidos para prestarle asistencia 'in situ'. La Asociación El Refugio del Burrito hizo todas las gestiones necesarias para intentar ayudar a la potra y sacarla del cauce.A pesar de haber contactado con Policía Local y Bomberos, "los primeros cuestionaron la gravedad del caso y no veían la necesidad de socorrer al animal, los segundos negaron cualquier tipo de auxilio al estar atrapada en una zona de difícil acceso", de manera que han advertido de que "la falta de un protocolo municipal de respuesta ante este tipo de situaciones fue determinante para haber podido salvar al animal"."En numerosas ocasiones se ha reclamado actuación por parte del Ayuntamiento en caso de animales en situación de abandono y de extrema necesidad, siendo la respuesta de este la absoluta dejadez", ha lamentado el citado partido, quien ha agregado que "desde Policía Local también se informó de que el CECA no podría prestarle auxilio hasta las 8,00 horas"."ESTADO MUY DETERIORADO"En concreto, la potra se encontraba "en un estado de salud muy deteriorado", y a pesar de los esfuerzos del veterinario, "que hizo todo lo que estaba en sus manos para salvarla, tuvo que eutanasiarla para evitarle más sufrimiento sobre las 1,00 horas de este viernes".En definitiva, Pacma considera que "el Ayuntamiento, por medio de los servicios de Policía Local, Bomberos y Centro de Control Animal, ha vuelto a quedar evidenciado a la hora de prestar auxilio y rescatar a animales heridos o en extrema necesidad, no prestando ayuda alguna, ni facilitando medios ante esta terrible situación para el animal".Desde el partido han asegurado que van a seguir "trabajando en conseguir que se elaboren estos protocolos por parte del Consistorio, y que otros posibles animales que necesiten asistencia no mueran agonizando sin que desde el Ayuntamiento se les preste el debido auxilio".--EUROPA PRESS--