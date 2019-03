8M.- Nuria López (CCOO-A) Señala Que Las Mujeres Quieren "Igualdad De

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha participado en Córdoba este miércoles en una jornada "para animar" a participar "en la huelga de dos horas por turno del próximo 8 de marzo, para reivindicar la igualdad de oportunidades" y también "para decir basta ya, porque las mujeres lo que queremos simplemente es igualdad de oportunidades y crear una sociedad mucho más inclusiva".Así lo ha señalado López al participar, junto a la secretaria CCOO de Córdoba, Marina Borrego, en la jornada intergeneracional 'Las mujeres de CCOO a través del 8M' y en la inauguración de una exposición de carteles conmemorativos de este día, que puede visitarse en la planta baja de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba, como pistoletazo de salida a los actos con motivo del Día de la Mujer organizados por CCOO-Córdoba.En este contexto, López ha resaltado que "la lucha por la igualdad es una lucha compartida por hombres y mujeres porque, entre otras cosas, la mujer participa en el mundo del trabajo, es verdad que con muchas discriminaciones, con salarios mucho más precarizados, con jornadas más desiguales y mucho más largas y prolongadas en el tiempo, pero también hay otra parte, que es que para tener un empleo de calidad y un empleo digno, y tiene que haber corresponsabilidad en el hogar, en las tareas y creo que hemos ocupado un espacio público del cual algunos nos quieren echar".Por eso, López cree que el paro de dos horas debe ser algo compartido, porque la lucha contra la discriminación "es una lucha compartida, entre otras cosas porque es de justicia social y, si no se hace por justicia social, que se haga por eficacia económica, porque cuando un compañero ve que una mujer está trabajando con peores condiciones, con peor salario y echando más horas, al final también hay que pensar que lo que empieza por una acaba por uno".Por su parte, Marina Borrego ha explicado al inicio de la jornada que la misma es un previo "para que el viernes sea un día fuerte y que el paro de dos horas por turno convocado por CCOO sea un éxito, y que mañana y pasado llenemos las calles, porque las mujeres queremos ser iguales que los hombres, queremos esa igualdad real que ahora mismo no tenemos".La jornada, que también ha contado con la participación de la secretaria de Mujer de CCOO-A, Yolanda Carrasco, se ha abordado desde el prisma de la primera mujer que tuvo responsabilidad relacionada con la Mujer y la Igualdad en el sindicato en Córdoba, Carmen Santiago, y desde la perspectiva de una mujer joven, Tania Romero, en cuanto a la lucha por la igualdad que ha llevado a cabo CCOO incluso desde la clandestinidad.En cuanto a la exposición, la misma recoge medio centenar de carteles de la Confederación de CCOO y de CCOO de Andalucía conmemorativos del Día de la Mujer, cedidos por el Archivo Histórico y la Fundación Primero de Mayo y que se remontan a 1976. La responsable de Mujer de CCOO de Córdoba en funciones, Selma Faz, ha explicado que "el primero ni siquiera lleva el logo de CCOO porque aún estaba en la clandestinidad".De esto modo, la muestra hace un recorrido de lo que CCOO ha venido reivindicando a lo largo de los años "porque la lucha feminista no ha empezado hoy ni empezó el año pasado", y lo hizo en los centros de trabajo", según ha recordado Nuria López, quien ha remarcado que las reivindicaciones "han pasado por empleo estable, empleo de calidad, empleo con derechos y una sociedad realmente igualitaria y realmente inclusiva, que es lo queremos, una sociedad donde las mujeres podamos tener empleo digno para ser libres y poder decidir nuestro propio futuro".--EUROPA PRESS--