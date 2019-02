Moscoso y Naranjo en la rueda de prensa





Los parlamentarios andaluces de Adelante Andalucía por Córdoba, Ana Naranjo y David Moscoso, han analizado este viernes las primeras medidas del nuevo Gobierno andaluz y han criticado que lo que más ha preocupado a PP y Cs "sea subirse el sueldo, beneficiar a los ricos y vender suelo público".



A este respecto, y en rueda de prensa, han lamentado que con esas medidas "solo se acuerden del uno por ciento de la población andaluza que paga el Impuesto de Sucesiones y de vender el suelo público, en lugar de atender las carencias de personal que en este momento existen en hospitales y centros de salud, medidas que no van a generar desarrollo económico ni crear empleo".



Así, la diputada regional cordobesa ha asegurado que la supresión del Impuesto de Sucesiones es una iniciativa que "beneficia a los más ricos, es decir, a 10.000 contribuyentes que heredan por más de un millón de euros", y ha añadido que se van a dejar de ingresar en las arcas autonómicas "40 millones de euros, muy necesarios, por ejemplo, para unos servicios públicos que están en deterioro".



De la misma forma, Naranjo ha criticado la propuesta de vender suelo público "a inversores extranjeros, o sea, a fondos buitre, que únicamente va a provocar la descapitalización del patrimonio andaluz y el empobrecimiento de nuestra comunidad".



También ha rechazado que "entre las primeras medidas del nuevo Gobierno andaluz la prioridad esté en subirse el sueldo de los consejeros y viceconsejeros, de la misma forma que ha hecho la presidenta del Parlamento andaluz con sus asesores".



Naranjo también se ha referido a las exhumaciones realizadas en el cementerio de la Salud, anunciando que ha presentado varias preguntas al Gobierno andaluz para que "deje claro su compromiso para garantizar esas actuaciones y que se hagan las pruebas de ADN pertinentes para la identificación positiva". Naranjo ha apuntado que "solo en la capital hay más de 4.000 asesinados que hay que recuperar".



PRESUPUESTOS DEL ESTADO



Por su parte, David Moscoso ha valorado positivamente el borrador de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), sobre el que ha señalado que "muestra el cambio de tendencia con respecto a las cuentas planteadas anteriormente por el Ejecutivo del PP, como consecuencia de la negociación de Unidos Podemos en su elaboración".



"No obstante --ha proseguido--, también consideramos que es mejorable, y por ese motivo hemos registrado dos enmiendas de especial importancia, para hacer frente al déficit de inversión sufrido en Andalucía por el abandono de nuestra tierra por parte del Ejecutivo popular".



Una de estas enmiendas, según ha precisado Moscoso, "solicita 2.000 millones adicionales para Andalucía en la Disposición III del borrador, como compensación del déficit histórico, y otra es la ampliación, de 50 a 100 millones de euros, en una partida que pretende llevar a cabo un Plan de Empleo en Andalucía".



INVERSIONES PARA CÓRDOBA



En relación a inversiones concretas en Córdoba, desde Unidos Podemos y Adelante Andalucía se han presentado dos enmiendas, "destinadas a la capitalización de la deuda del préstamo del Parque Científico Tecnológico de Rabanales, que asciende a 4,5 millones de euros, y la inversión de diez millones para las obras de la Autovía del Olivar en los tramos de Lucena, Puente Genil y Herrera, y Cabra y Priego de Córdoba".



Moscoso también se ha referido a las "carencias y dificultades que están pasando los centros de salud y los hospitales comarcales, en especial los de Puente Genil, Pozoblanco y Peñarroya-Pueblo Nuevo, en los que falta personal, como anestesistas, pediatras, enfermeras y personal administrativo, para garantizar adecuadamente el funcionamiento ordinario, lo que está generando saturación y largas listas de espera".



A este respecto, el parlamentario de Adelante Andalucía ha señalado que "en la anterior legislatura ya denunciamos estas carencias y, aunque la consejera de Salud saliente se comprometió a resolverlo, todo quedó en nada, y ahora, con el nuevo Gobierno, constatamos una parálisis que impide que se atiendan estos problemas, es decir, que con el Gobierno del cambio no cambia nada a mejor".





