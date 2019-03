Muere la elefanta Flavia tras vivir más de 40 años en el zoo de la capital

La elefanta Flavia del Zoo

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Amparo Pernichi (IU), ha anunciado este viernes que la elefanta Flavia del zoológico de la capital ha muerto en esta jornada, con unos 45 años de edad y llegó al zoo en el año 1976, todo ello después de deteriorarse su estado físico en los últimos seis meses.En una rueda de prensa, la concejal ha declarado que ha sido "un golpe tremendo en general para la familia del zoo, especialmente para Fran y Javi que han sido sus cuidadores en los últimos momentos, y también para Silvia, que la cuidó anteriormente", a lo que ha añadido que la mañana de este viernes ha sido "muy triste en el zoo de Córdoba y también para toda la ciudad, porque era un icono".Según ha detallado, "en los últimos seis meses su estado físico se había deteriorado bastante, pero sobre todo en las últimas dos semanas". Al respecto, ha agradecido "toda la colaboración recibida desde hace ya tiempo, de Pacma muy especialmente", grupo político al que han anunciado ya la muerte, así como a todos los grupos municipales.En este sentido, ha comentado que estaban "trabajando en un posible traslado, a instancias de Pacma, si había alguna posibilidad de llevarla a un santuario para que su bienestar animal, que es lo que ha primado siempre en el cuidado de la elefanta, fuera todavía mejor". Así, pensaban en "un santuario en Francia", en el que "iba a gozar seguramente de más bienestar, pero preocupaba su traslado", de modo que había "muchas reservas con todos los expertos con los que se ha trabajando para el bienestar de Flavia", ha precisado.Al hilo de ello, ha asegurado que "la profesionalidad de los trabajadores públicos es tremenda en el zoo de Córdoba", al tiempo que ha indicado que tenían "contemplados todos los escenarios: por un lado, ese traslado", aunque "ante los problemas que estaba presentando de artrosis en los últimos meses se le estaban proporcionando los analgésicos para que tuviera una vida lo más digna posible".También, ha aseverado que han estado en contacto con la Asociación Ibérica de Acuarios y Zoos (AIZA) y con EAZA --misma red pero a nivel europeo--, con quienes colaboran, y precisamente con su veterinario, del comité técnico de EAZA, "en comunicación constante para los cuidados de Flavia en los últimos meses". Así, la edil ha agradecido "a Manolo Rojo el trabajo que ha tenido en el cuidado del bienestar animal en el zoo que, desde que es director, ha aumentado tremendamente" para "todas las familias".En concreto, Pernichi ha informado de que esta mañana la elefanta "se ha tendido sin posibilidad de levantarse, se le ha administrado un suero para evitarle el sufrimiento y, cuando ya se ha quedado dormida, se le ha administrado otro suero para que tuviera una muerte lo más digna posible", todo ello "muy tranquilo y sin sufrimiento alguno"."UN RECUERDO ESPECIAL"Entretanto, la delegada de Medio Ambiente ha adelantado que tienen pensado "hacerle un recuerdo muy especial en el zoo", si bien no saben todavía "en qué va a consistir", porque "ha sido un poco sobrevenida su muerte, pero evidentemente va a tener una presencia especial y un recuerdo muy especial en el zoo para que los niños que a partir de ahora no puedan disfrutar de ella por lo menos sepan de toda su estancia en el zoo".Además, ha animado a poner en la red social Facebook sus fotos, "si a la gente le apetece, etiquetar al zoo de Córdoba para que aparezcan las fotos con Flavia", a lo que ha añadido que en dicha red del zoo van a tener este viernes "un recuerdo muy especial para que sea como una especie de despedida". Se va a utilizar el 'hashtag' '#HastaSiempreFlavia'.Por su parte, Manuel Rojo ha remarcado que "en los últimos años el esfuerzo por parte de todo el equipo del zoológico en cuidarla ha sido tanto mentalmente con enriquecimientos, como sanitariamente". Ha habido "una asistencia permanente, de la veterinaria y de la conservadora potenciando el enriquecimiento", a la vez que se han hecho "esfuerzos titánicos de coordinación con expertos a nivel mundial y de España para mejorar las condiciones de Flavia", de manera que "ha vivido muy dignamente y no ha sufrido, que es lo importante", ha apostillado.Al respecto, Pernichi ha dicho que ha sido casi una decena de expertos a nivel nacional e internacional la que ha colaborado en el bienestar de Flavia, con el equipo técnico del zoo de Jerez; la conservadora y la entrenadora de elefantes del zoo de Madrid; Alan Roocroft, que es un asesor americano; Enrique Torija, del Parque del Castillo de las Guardas (Sevilla); Martin Van Wees, coordinador del programa de conservación; Santiago Barragán, del parque de Cabárceno (Santander); Albert Pamiés, cuidador de elefantes del zoo de Barcelona, y Harald Schmidt, experto veterinario de EAZA.--EUROPA PRESS--