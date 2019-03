Córdoba.- Adelante Andalucía pregunta a la Junta por una transferencia

El parlamentario de Adelante Andalucía por Córdoba, David Moscoso, tras conocer por los medios de comunicación que el Parlamento andaluz ha rechazado su solicitud para la "compatibilidad del cargo de diputado con el puesto de profesor titular de Universidad en activo a lo largo de la presente legislatura", ha señalado que ello supone una "vulneración de derechos" y la "quiebra de la democracia" en la Cámara autonómica.En este sentido y en un comunicado remitido a Europa Press, Moscoso ha afirmado que en la resolución de la Comisión del Estatuto del Diputado con la que se le niega la compatibilidad "se aprecia desigualdad de trato y vulneración de derechos, pues, de los 17 diputados que habíamos solicitado la compatibilidad, solo ha sido rechazada la mía y es, por cierto, la primera que se rechaza en la historia del Parlamento y con el único argumento de que me dedico al sector público y no al privado".Pero es que a esto se suma, según ha resaltado, que "ha habido otros parlamentarios que, siendo profesores de universidad y en la misma situación que en la mía, ya se les concedió en legislaturas pasadas la compatibilidad, y es más, a otro de los diputados que habían solicitado la compatibilidad para impartir clases en la universidad, en este caso de Cs, sí se la ha concedido".Además, según ha relatado Moscoso, "parece ser que la Comisión no ve incompatibilidad ni conflicto de intereses en que el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, continúe al mando de sus empresas privadas de formación profesional, cuándo él tiene las competencias en materia de gestión de la educación pública en Andalucía".Tampoco ve incompatibilidad la misma Comisión, según ha precisado Moscoso, en que "otros diputados del Parlamento se dediquen igualmente a sus actividades profesionales privadas, como Francisco Serrano, de Vox, quien desde ahora va a legislar desde su despacho de abogados al albur de sus clientes, y no en virtud del interés general".Igualmente, según ha argumentado el parlamentario de Adelante Andalucía, "tampoco parece que exista conflicto de interés en ser juez y parte", en alusión a quienes "han expresado su voto en esa Comisión, siendo miembros de la misma, a su propia solicitud de compatibilidad"."Todo esto es muy normal --ha ironizado Moscoso--, pues sirve a los intereses propios de los tres partidos de derechas del Parlamento, que han preparado esta OPA hostil al Parlamento y a la Junta para sacar tajadas personales y privadas, pero es poco normal desde el punto de vista de la democracia representativa".Con esta resolución, según Moscoso, "la derecha que gobierna el Parlamento y la Junta de Andalucía están quebrando la democracia en nuestra tierra, están generando una situación de inseguridad democrática, porque niegan de esta forma el artículo 23 de la Constitución Española, que dice que 'los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal'"."De alguna forma, el mensaje de las derechas es claro, impedir en lo posible que quienes accedan a las instituciones de representación ocupen su escaño en igualdad de trato desde la oposición, y no importa que hayan sido miles las personas que elijan a quienes los represente, puesto que ello no garantizará que se haga efectivo. Me parece que la democracia en Andalucía ha entrado en una deriva de extrema gravedad", según ha subrayado.Junto a esto, Moscoso ha recordado que compatibilizar su labor en el Parlamento con ejercer como profesor universitario, cobrando únicamente como docente, era el acuerdo al que llegó con su organización "para concurrir nuevamente en las pasadas elecciones autonómicas", y así lo manifestó a los medios de comunicación "el pasado 7 de julio".--EUROPA PRESS--