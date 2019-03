Moreno y Planas alaban la apuesta de Mahou San Miguel por Andalucía al abrir en Córdoba el primer 'Brewhub' del país

Moreno y Planas alaban la apuesta de Mahou San Miguel por Andalucía al

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han coincidido este jueves en alabar la apuesta por Andalucía del grupo cervecero español Mahou San Miguel, que ha inaugurado en su planta cordobesa el primer Brewhub de España.Se trata, según han subrayado desde Mahou San Miguel, de un espacio pionero y de carácter colaborativo en el que cerveceras 'craft' de todo el mundo pueden compartir ideas y elaborar sus cervezas, y que contribuirá al desarrollo económico de la provincia cordobesa, ya que, de por sí, su puesta en marcha, ha supuesto una inversión de más de once millones de euros, consolidando así la compañía su posición como la cervecera española más avanzada en el impulso al mundo 'craft' en España.Durante el acto inaugural, Moreno ha reafirmado el firme compromiso del Gobierno andaluz con el sector industrial y ha hecho un llamamiento para que, tanto el sector público, como el privado, se impliquen en la promoción de la industria andaluza.Moreno ha destacado de Mahou San Miguel su esfuerzo y compromiso empresarial, siendo un "ejemplo" de las empresas que "queremos para Córdoba y en Andalucía", añadiendo que el Ejecutivo andaluz está "trabajando para apoyar a la industria, como generadora de empleo estable y de calidad".En el transcurso de la visita, ha señalado, además, que "Andalucía tiene las puertas abiertas de par en par a toda iniciativa empresarial que quiera venir a consolidar, proyectar y generar recursos en nuestra tierra", razón por la que, desde el Gobierno andaluz, según ha indicado, se está llevando a cabo "una fuerte apuesta por la innovación empresarial y por la transferencia tecnológica".Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha considerado "excelente que se sitúe en Córdoba" el citado 'Brewhub', que constituye un espacio pionero y de carácter colaborativo, promovido "por el primer grupo cervecero español" y mediante el que diferentes cerveceras independientes pueden compartir ideas y elaborar sus cervezas artesanales para su comercialización, principalmente en España y el resto de Europa.Esta es una cuestión a tener en cuenta, pues, según ha recordado Plenas, España es el cuarto productor de cerveza de Europa, tras Alemania, Reino Unido y Polonia, hasta el punto de que "el 1,3 por ciento del PIB" de España "está vinculado a la cerveza".Por ello, la ubicación en Córdoba de este proyecto, según ha insistido Planas, "es importante" para esta provincia, en particular, y para Andalucía, en general, "desde el punto de vista de la riqueza y el empleo", además de para la proyección Córdoba, cuando resulta que Mahou San Miguel tiene en su haber "el 30 por ciento de la producción" de cerveza del país, constituyendo "el primer grupo cervecero de España.La alcaldesa de la capital cordobesa, Isabel Ambrosio, por su lado, ha dicho que Córdoba está "orgullosa", gracias a Mahou San Miguel, de ser una "referencia nacional" en el sector cervecero, al que la ciudad andaluza está vinculada, por lo que respecta a esta planta de producción, desde hace ya 54 años, lo que supone un periodo de "larga y fructífera relación".Ello ha sido determinante, según ha precisado Ambrosio, para que Mahou San Miguel, que pudo haber elegido otra ubicación para su nuevo proyecto, haya optado por Córdoba, dando cabida a un "modelo económico de futuro", al que la ciudad le da la "bienvenida" y que se suma a como, "solo en 2018", la cervecera ha dejado en la capital cordobesa "más de diez millones de euros en la compra de bienes y servicios".ONCE MILLONESEstas instalaciones, ubicadas junto al centro de Mahou San Miguel en Córdoba, han supuesto una inversión de más de once millones de euros, lo que ha permitido dotarlas de la tecnología más avanzada con el objetivo de contribuir al desarrollo del mencionado segmento 'craft' a nivel internacional.El proyecto, supondrá, además, un importante revulsivo económico para la provincia, ya que nace con la vocación de convertirse en uno de los puntos de referencia del sector cervecero. De hecho, su puesta en marcha ha conllevado ya un incremento del 15 por ciento en su plantilla cordobesa.El acto de inauguración, además de con las autoridades ya mencionada, ha contado con la presencia del director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, y del director general de la Unidad de Nuevos Negocios de la compañía, Benet Fité, señalando el primero su convencimiento de que "un proyecto como este va a suponer un antes y un después en la evolución de nuestro sector y va a aportar mucho valor a la maravillosa ciudad de Córdoba, con la que compartimos una gran vinculación histórica".Por su parte, Benet Fité ha añadido que "este espacio colaborativo está disponible para que los nuevos cerveceros puedan dar rienda suelta a su creatividad y elaborar sus productos con la mejor tecnología y garantías".PARA CERVECERAS "NÓMADAS"El 'Brewhub', abierto a todas las cerveceras nómadas que no cuentan con una planta de producción propia o que buscan crecer pero no disponen de las instalaciones adecuadas para hacerlo, permitirá dar salida a una amplia variedad de estilos y lotes de cualquier tamaño, personalizándose 'in situ' el producto y cubriendo así todo el proceso de elaboración, desde la concepción del líquido hasta el diseño del 'packaging' y etiquetado.En esta primera etapa, el 'Brewhub' contará con una capacidad de producción de 50.000 hectólitros que, a través de nuevas fases de ampliación, irá aumentando hasta los 110.000 hectólitros y, en caso necesario, podrá llegar, incluso, a los 500.000 hectolitros.Sus instalaciones han sido específicamente diseñadas para dar respuesta a las exigencias y particularidades de producción 'craft'. Un proceso en el que Mahou San Miguel ha contado con la colaboración de Javier Aldea, fundador de Nómada Brewing y uno de los mayores conocedores del sector artesanal en nuestro país, que asume además el cargo de mánager del 'Brewhub'.Con la puesta en marcha de este innovador proyecto, la compañía consolida su posición como la cervecera española más avanzada en el impulso del mundo 'craft', que ya ha demostrado con sus colaboraciones pioneras con las artesanas norteamericanas Founders Brewing y Avery Brewing, así como con la española Nómada Brewing, junto a las que está impulsando numerosas iniciativas dirigidas a elevar la categoría y a promover la cultura cervecera.VÍNCULO HISTÓRICOCon la elección de Córdoba para la puesta en marcha de este proyecto pionero, Mahou San Miguel refuerza su vínculo con la provincia, donde está presente desde 1965 a través de su centro de producción, en el que elabora, entre otras, su emblemática marca Alhambra.La compañía contribuye, además, al desarrollo económico y social de Córdoba a través de numerosos proyectos e iniciativas. Así, solo en 2017 destinó cerca de once millones de euros a la compra de bienes y servicios a 119 empresas locales. A estas cifras se suma su apoyo al tejido hostelero de la zona, a cuyo impulso dedicó 750.000 euros, a la vez que impulsa diversas iniciativas relacionadas con la cultura y el ocio cordobés.Mahou San Miguel, compañía familiar española con 129 años de historia, es líder del sector cervecero del país con una cuota de producción del 34 por ciento, y dispone de once centros de elaboración de cerveza, ocho en España, uno en India y dos en Estados Unidos, y cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de más 3.200 profesionales, siendo la internacionalización uno de sus ejes estratégicos, pues produce más del 70 por ciento de la cerveza española que se consume en el mundo y está presente en más de 70 países.--EUROPA PRESS--