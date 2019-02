Más de una treintena de inversores participan en el Primer Foro de Espoban

Carrillo (centro) inaugura el Foro de Espoban

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes el Primer Foro de Inversores de Espoban (dentro de la primera edición del proyecto Interreg España-Portugal, Espoban, Red de Business Angels) en el que se han presentado seis proyectos invertibles a más de una treintena de inversores de diferentes zonas del país.Así, por parte de la empresa adjudicataria del programa, Business In Fact, corresponden a Robokids, Sport Madness Córdoba, Ecoblock House, Hedoné Gourmet, BePrevent y Agroair, cuyos representantes han contado con diez minutos de exposición en los que además de contar las grandezas de sus proyectos, han presentado qué grado de invertibilidad requerían.En declaraciones a los periodistas previas al encuentro, la vicepresidenta segunda y delegada de Desarrollo Económico de la Diputación de Córdoba, Ana María Carrillo, acompañada por el delegado de Business In Fact, Iván Bedia, ha explicado que lo que este programa europeo pretende es crear una Red de Business Angeles con la que "mejorar las condiciones necesarias para la aparición de nuevas iniciativas empresariales y la introducción de nuevos productos o procesos innovadores en el mercado".En este sentido, la diputada provincial ha señalado que todo ello se hará "a través de la mejora en el acceso a la financiación no solo de nuevas iniciativas empresariales sino también de empresas ya existentes, fomentando y promoviendo la figura del inversor --Business Angel-- para la financiación de proyectos empresariales".Así, Espoban, que ha iniciado en la provincia de Córdoba su andadura recientemente, pretende poner en contacto a emprendedores, o pymes con nuevas líneas de negocio, con inversores para poner en marcha su proyecto empresarial.Carrillo ha insistido en que "desde la Diputación de Córdoba nos hemos propuesto como reto trabajar desde todas las áreas, y también de la mano del resto de administraciones y del sector privado, para ir avanzando en nuestro desarrollo económico y en la búsqueda de nuevas oportunidades de expansión y negocio para nuestras empresas"."FORTALECER EL MÚSCULO INVERSOR"La también presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico ha expresado que "la institución provincial ha asumido el compromiso de fortalecer el músculo inversor de la provincia gracias al proyecto Espoban, fomentando el emprendimiento, la consolidación de proyectos empresariales, el aumento de la competitividad y, por ende, la reducción del desempleo, que se conseguirá a través de la aportación de capital privado en ideas y proyectos empresariales para que se puedan llevar a cabo"."Este foro pone el punto y final a la primera edición, de un total de tres, que se celebrarán en el marco de Espoban, por lo que ya estamos inmersos en la segunda, y desde aquí quiero animar a los emprendedores e inversores a tomar parte de esta aventura, que sin lugar a dudas ha sido altamente enriquecedora tanto para los emprendedores como para los inversores, que por primera vez, han sido formados gracias a Business in Fact, para poder llevar a cabo sus inversiones", ha añadido Carrillo.Finalmente, la también vicepresidenta segunda de la Diputación ha explicado que "la institucional provincial, nuevamente, muestra su compromiso con las implementación de la Agenda 2030 y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS" y ha concluido asegurando que "esta actuación está relacionada con los objetivos 8, 16 y 17"."EMPRENDEDORES COMPROMETIDOS"Por su parte, el delegado de Business In Fact, Iván Bedia, ha resaltado que "hemos encontrado un tejido empresarial y de iniciativas con base sobre la que hemos construido proyectos que van a sorprender de la mano de emprendedores comprometidos que han llevado a cabo un gran trabajo mediante formación y tutorías personalizadas".Espoban es un proyecto cofinanciado por Feder en un 75 por ciento y está enmarcado en la primera convocatoria del Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020, que lidera lidera el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) Bahía de Cádiz, y en el que participan como socios, además de la Diputación de Córdoba, la de Huelva, la de Sevilla --a través de Prodetur-- y de las asociaciones portuguesas del Algarve y Alentejo, la Associação Centro de Incubação de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama-Sines Tecnopolo; y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios de Portugal (ANJE).El presupuesto del proyecto para la institución provincial cordobesa asciende a 452.103 euros, en los que Interreg financia el 75 por ciento y la Diputación el tanto por ciento restante.Para formar parte de este proyecto los interesados deben darse de alta como emprendedores o inversores en la web 'www.espoban.eu' y a través del correo 'espoban@dipucordoba.es', dónde podrán también solicitar más información.--EUROPA PRESS--